NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ve Türkiye Brüksel'de üst düzey toplantı yapacak

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 11-12 Temmuz'da düzenlenecek zirvesi öncesinde, İsveç ve Türkiye'nin Brüksel'de üst düzey toplantı yapacağını açıkladı.

Zirvenin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyareti sırasında basın mensuplarına konuşan NATO Genel Sekreteri, "Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat dairesi başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları görüşecek. Amaç İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini tamamlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Zirveden önce Brüksel'de üst düzey bir görüşmede mutabık kaldıklarını" söyledi.

Genel Sekreter, toplantının tarihi konusunda bilgi vermedi.

İsveç’in NATO üyeliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta Londra’da yaptığı ikili temasların odak noktasını oluşturmuştu.

Fidan, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı için gittiği İngiltere’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de aralarında bulunduğu muhataplarıyla görüşmüştü.

Blinken, İsveç’in NATO üyeliğine onay için Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.

Bu temaslarda Fidan’a iletilen ve kamuoyuna da açıklanan en önemli mesaj, “İsveç’in geçen sene Madrid’de imzalanan üçlü anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirdiği ve artık tam üye olma vaktinin geldiği” oldu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de en son açıklamasında, ülkesinin yükümlülükleri yerine getirdiğini, artık topun Türkiye tarafında olduğunu kaydetmişti.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.

Bu toplantıdan somut bir sonuç çıkmaması ve Ankara’nın yükümlülüklerin tam olarak yerine gelmediğini kaydetmesi Vilnius Zirvesi öncesi onay beklentisinin azalmasına neden olmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Nisan ayı başında üyeliği tüm ülkelerce onaylanan Finlandiya askeri ittifakın 31. üyesi oldu.

İsveç ise Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm üye ülkelerden onay aldı.