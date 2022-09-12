Çin'de Covid-19 kısıtlamaları: 'Hükümet ölmemizi mi istiyor?'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çengdu kentinde kısıtlamalar başlamadan önce insanlar sebze almak için sıraya girdi

26 dakika önce

Ç﻿in'de Covid-19'un yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Nisan'da Şanghay'da ve Temmuz'da Vuhan'da alınan karantina önlemlerinin ardından ülkede en az 30 farklı bölgede yeniden milyonlarca kişiye evde kalma talimatları veriliyor. Halk, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine erişemediklerini söylüyor.

Çin hükümeti, ülkede bugün 949 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer hem sıfır Covid politikasını uygulamak hem de E﻿kim ayında yapılacak Çin Komünist Partisi Kongresi öncesinde virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için çalıştıklarını ifade ediyor.

F﻿akat kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde yaşayanlar itiraz ediyor, uzmanlar ise sıfır Covid politikasının ülkenin ekonomisine zarar verdiğini söylüyor.

Sincan bölgesinde Han, Kazak ve Uygurların yaşadığı İli Kazak Özerk İli'nde bir haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çaresiz bir durumda olduklarını söyleyen halk, sosyal medya aracılığıyla yardım istiyor.

'Un, pirinç ve yumurtamız kalmadı'

Bölgede yaşayan bir kişi, "15 gün oldu. Un, pirinç ve yumurtamız kalmadı. Sütümüz zaten birkaç gün önce bitmişti" diyor.

Başka bir videoda ise U﻿ygur bir adam çocuklarının üç gündür yemek yemediğini söylüyor.

Bölgenin başkenti Yining'de yaşayan 300 kişi için acil gıda, ilaç ve hijyenik ped talep eden bir belge internette paylaşılıyor.

B﻿ölgede yaşayan bir başka kişi ailesinin durumunu şöyle anlatıyor:

"Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hiç param kalmadı. Eşim hamile ve doktora gitmesi gerekiyor. İki çocuğum da var. Tüp gazımız tamamen bitti."

Birleşmiş Milletler (BM) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı bir raporunda Çin hükümetini Sincan'da bulunan Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı "ciddi insan hakları ihlalleri" ile suçlamıştı.

'Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor, yoksa ölmemizi mi istiyor?'

Ü﻿lkede kısıtlama uygulayan şehirlerin sayısı giderek artıyor.

Yetkililer geçtiğimiz günlerde Ç﻿in'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Guiyang şehrinde 500 bin kişiyi kapsayan bir bölgede aniden sokağa çıkma yasağı ilan etti.

G﻿uardian'da yer alan habere göre insanların evlerinden çıkmasını engellemek için binalardaki ışıklar söndürüldü.

Guiyang'daki durumu anlatan bir kişi, "İnternetten alışveriş yapamıyoruz çünkü eve servis yapmıyorlar. Süpermarketler zaten kapalı. Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor, yoksa ölmemizi mi istiyor?" sözlerini kullandı.

D﻿iğer taraftan Siçuan eyaletinde bulunan Çengdu kentinde 21 milyon kişinin şehirden çıkışı engellendi.

B﻿ugün Çin medyasında yer alan haberlere göre ise Pekin'de eğitim yılının başlamasıyla birlikte üniversite kampüslerinde vaka sayıları artıyor.