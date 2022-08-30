Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların şiddetlendiği Irak'a yönelik 'seyahat uyarısı' yayımladı

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48 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı sarayını basmalarının ardından Irak'a yönelik seyahat uyarısında bulundu.

Açıklamada "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, halihazırda Irak'ta bulunan Türk vatandaşları için ise "kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları" tavsiyesinde bulundu.

Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın siyaseti tamamen bırakmaya karar verdiğini duyurmasının ardından dün destekçileri Cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Yerel medya, çatışmalarda ölenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 350'ye yükseldiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Es-Sadr'dan 'son kez' çekilme kararı

Es-Sadr’ın Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklama, ülkede iç siyasetin çalkantılı olduğu ve destekçilerinin Meclis'in dağılması için oturma eylemi yaptığı dönemde geldi.

Temmuz ayı sonundan bu yana oturma eylemi yapan Sadr destekçileri, açıklamayla birlikte hareketlenerek güvenlik bariyerlerini aştı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.

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Bu açıklamayla birlikte es-Sadr, Irak genelinde tüm siyasi bürolarını da kapatacağını duyurdu.

Daha önce de defalarca siyasetten çekileceğini açıklayan ve kararından dönen es-Sadr, bu açıklamada “Son çekilme” ifadesini kullandı.

Son 20 yıldır Irak politikasının en etkili isimlerinden olan es-Sadr’ın bugüne kadar yaklaşık 10 kere istifa etmiş ve ardından siyasete geri dönmüş olması, bazı uzmanlar tarafından “Bir süre sonra geri gelecektir” yorumlarına yol açtı.

Es-Sadr, bugün siyasetten “son kez çekileceğini” duyurduğu açıklamasında siyasi rakiplerini “kendisinin reform çağrılarını dinlememekle” suçladı.