Hollanda'da kupa derbisi olaylı geçti, Bakan Yeşilgöz sahaya yabanci cisim atan Feyenoord taraftarlarına 'Barbarlarsınız' diyerek tepki gösterdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çakmak isabet etmesi sonucunda Davy Klaassen'in başı yarıldı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



6 Nisan 2023, 13:16 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Hollanda Kupası yarı finalinde ülkenin en büyük futbol kulüplerinden Feyenoord ve Ajax’ın karşılaştığı maç olaylara sahne oldu. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, sahaya yabancı cisim atan Feyenoord taraftarlarına, “Siz taraftar değil, cezalandırılması gereken barbarlarsınız” diye tepki gösterdi.

Çarşamba akşamı Rotterdam’da Feyenoord’un stadyumu De Kuip’te oynanan maçın başlamasının ardından, kale arkasındaki Feyenoord taraftarlarının patlattığı çok sayıda havai fişek nedeniyle yoğun duman oluştu, hakem bir süre maçı durdurdu.

62’nci dakikada ise Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü ile Ajax oyuncusu Dusan Tadiç arasında yaşanan tartışma sırasında, ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu tribünden atılan bir çakmak, Klaassen’ın kafasına isabet etti.

Kanlar içinde kalan Ajax oyuncusu yer yığıldı. Klaassen’ın tedavisi için maç yaklaşık yarım saat durdu.

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, oyuncularının ve hatta yönetimin maça devam etmek istemediğini söyledi. Ajax sahadan çekilmeyi düşünürken, Klaassen maça devam etme kararı aldı.

Ajaxlı oyuncu, “Kaçmak istemedim. O zaman şiddet yanlıları kazanmış olurdu, buna izin vermedim” dedi.

Klaassen’ın maça devam etme kararı, hem Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) hem de Feyenoord takımına rahat nefes aldırdı.

Karşılaşma tekrar başladı, Klaassen yerini Brian Brobbey’e bıraktı.

Baştan sona gergin geçen maçı Amsterdam ekibi Ajax; Tadiç ve Davy Klaassen’ın golleriyle 2-1 kazandı.

Ajax, 28 Nisan’da oynanacak final karşılaşmasında SV Spakenburg’u 2-1’le geçen PSV’nin rakibi oldu.

Kaynak, Getty Images

Taraftar gözaltına alındı

Rotterdam polisi, Klaassen’ı yaralayan 32 yaşındaki Feyenoord taraftarının, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını açıkladı.

Ajax kulübü, saldırgan taraftar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Feyenoord Kulübü Genel Müdürü Dennis te Kloese, bazı seyircilerin kötü davranışları nedeniyle kulüp adına Davy Klaassen'den bizzat özür diledi.

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot maça ilişkin yorum yapmak istemediğini belirterek, şunları söyledi:

“Çünkü bunun artık futbolla hiçbir ilgisi yok. Çok hayal kırıklığı yaratan bir andı. Aslında 'hayal kırıklığı' bunu tam karşılamıyor, daha da kötü kelimeler kullanabilirim. Korkunç bir durum.“

Yaşananları, “futbolun iflası” olarak değerlendiren Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, olaylar nedeniyle maçın durdurulmasını istemedi.

Aboutaleb, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, "Bu büyük hayal kırıklığı yaratan bir akşamdı. Klaassen'in başına yaşadıkları için üzgünüm ama bir maçı durdurmak için kamu düzeni tehlikede olmalı ve durum bu değildi” diye konuştu.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz de, yaşanan olayları, “dip noktası” olarak değerlendirdi.

Yeşilgöz, Klaassen’ın yaralanmasına neden olanları, "Bir taraftar değil, cezalandırılması gereken barbarlar" diye tanımladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Davy Klaassen yere yığıldı

Hollanda Ligi’nin köklü iki takımı Ajax ve Feyenoord taraftarları arasındaki rekabet ve gerilim uzun yıllardır devam ediyor.

Feyenoord kaptanı Steven Berghuis’in geçen sezon Ajax’a transfer olması bu gerilimi daha da körükledi.

Feyenoord taraftarlarının, Steven Berghuis'in yanı sıra eşi ve çocuğunu da tehdit etmesi üzerine konu yargıya yansıdı.

Ajax ile oynanan iç saha maçlarda Feyenoord taraftarlarının bulunduğu tribünlere tel örgü çekiliyor.

Ancak yayıncı kuruluş kameralarının rahat görüntü alabilmesi için tribünlerin bir bölümü açık bırakıldı. Sahaya çakmağın bu bölümden atıldığı belirtildi.