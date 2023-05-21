Erdoğan Hatay'da: İktidarımız döneminde ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden oldum

Kaynak, CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Mayıs 2023, 15:28 +03 Güncelleme 15 dakika önce

AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki mitinglerine Adıyaman'daki gençlik buluşmasının ardından Hatay halk buluşmasıyla devam etti.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakan olmadım. Ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan oldum, daima kardeşliğin dilini konuştum, bugün de aynısını yapıyorum" dedi.

Erdoğan, "CHP başkanı ve onun arkasından gidenler gibi milleti suçlamıyorum, insanımızı itham etmiyoruz, kimseyi tercihlerinden ötürü hor, hakir görmüyoruz" dedi ve ekledi:

"Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, millete parmak sallamak yerine nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz."

"Defne'de bana verilen oy yüzde 8,5, Bay Bay Kemal'e verilen oy yüzde 90,5... 8,5 nire, 90,5 nire... Biz burada talimat verdik; ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız."

Erdoğan, Defne Hastanesi'nin açılışını yaptıktan sonra Gaziantep'e geçeceğini duyurdu.

'Seçimlerde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık'

Kaynak, DHA

Adıyaman'da da gençlerle buluşan Erdoğan, "Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık" diye konuştu.

"Biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz" diyen Erdoğan, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksik, hiçbir gecikme olmaması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Sizlerle aramızı açmaya çalıştılar" sözleriyle gençlere seslenen Erdoğan, "Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık" dedi ve ekledi:

"Hamdolsun gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. Gençlerimizden en büyük desteği biz aldık."

"Mesleki eğitimi yeniden hak ettiği yere getirdiklerini" önümüzdeki dönem gençlerin önündeki eğitim alternatiflerini genişleteceklerini söyleyen Erdoğan, "Kendi evlatları için cazip bir ülke haline geldik" diye konuştu.

Kaynak, DHA

Erdoğan, deprem bölgesine yatırım yapılacağını söyledi:

"Savunma Sanayii sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz."