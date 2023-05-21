Erdoğan: Seçimlerde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık

Kaynak, DHA

28 dakika önce

AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, "Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık" dedi.

"Biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz" diyen Erdoğan, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksik, hiçbir gecikme olmaması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak, DHA

"Sizlerle aramızı açmaya çalıştılar" sözleriyle gençlere seslenen Erdoğan, "Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık" dedi ve ekledi:

"Hamdolsun gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz. Gençlerimizden en büyük desteği biz aldık."

"Mesleki eğitimi yeniden hak ettiği yere getirdiklerini" önümüzdeki dönem gençlerin önündeki eğitim alternatiflerini genişleteceklerini söyleyen Erdoğan, "Kendi evlatları için cazip bir ülke haline geldik" diye konuştu.

Kaynak, DHA

Erdoğan, deprem bölgesine yatırım yapılacağını söyledi:

"Savunma Sanayii sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz."