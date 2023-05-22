ATA İttifakı ikinci tur tercihinde bölündü: Sinan Oğan, 'Erdoğan', Adalet Partisi “Kılıçdaroğlu” dedi, gözler Özdağ’da

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22 Mayıs 2023, 20:38 +03 Güncelleme 32 dakika önce

Ayşe Sayın / Ankara

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Pazar günü yapılacak ikinci tur oylama öncesinde tutumu kritik önemde olan ATA ittifakının adayı Sinan Oğan ile kendisini aday gösteren siyasi partiler farklı tutum aldı.

İttifakın adayı olarak ilk tur seçimde yarışan Sinan Oğan, ikinci tur seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. İttifakın paydaşlarından Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz, Milet İttifakı’nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı aldı.

Oğan’ın kararını, “kendi politik tercihidir. Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamaktadır” diye tepki gösteren Özdağ ise kararını Salı günü saat 11.00’de açıklayacak. Özdağ’ın Erdoğan’a açık destek vermesi beklenmiyor ve kulislerde ya seçmenini serbest bırakacağı ya da isim belirtmeden Kılıçdaroğlu’nu işaret edebileceği yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması için geri sayım sürerken, AKP ve CHP, ilk tur seçimde Sinan Oğan’ı aday gösteren ATA İttifakı’nın desteğini alabilmek için yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Sinan Oğan ise tercihini geçen Cuma günü görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana koydu.

Kurtulmuş Özdağ’la görüştü

Görüşme trafiği, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Ümit Özdağ’ı ziyaretiyle başladı.

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Görüşme sonrasında açıklama yapan Kurtulmuş, verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Zafer Partisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermesini ümit ettiklerini söyledi. Görüşmenin en önemli konularından birisinin göçmen sorunu olduğunu belirten Kurtulmuş şu görüşleri dile getirdi:

“Önemli bir mesele ama bu meselenin Türkiye'nin isteği üzerine değil şartlar neticesinde ortaya çıktı. Bu insanlar hayatta kalabilmek için buraya geldiler. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için çalışıyor, mesafe alıyor. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışma içindeyiz.”

'Aramızda farklılıklar olduğu açıktır'

Ümit Özdağ, partisinin göçmenlerle ilgili politikalarını paylaştıklarını belirtirken, AKP ile aralarında politika farklılığı olduğuna dikkat çekti:

“Aramızda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ile gerekirse zorla, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanması gereken politikalardır” görüşünü dile getirdi. Özdağ, partisinin Başkanlık Divanı’nda yapılacak görüşme sonrasında yeniden görüşeceklerini de bildirdi.

Arapça konuşan seçmen sorusu

Gazeteciler Kurtulmuş’a, bir televizyon kanalının yaptığı röportajda, bir yurt dışı seçmenin Arapça konuştuğunu belirterek bu konudaki görüşünü sordu. Kurtulmuş, görüntüleri izlemediğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı var” dedi.

Özdağ ise Türkçeyi bilmeyen, Türkiye siyaseti hakkında fikri olmayan insanların oy kullanmasını demokratik bulmadıklarını belirterek, parti olarak gayrimenkul karşılığı vatandaşlık verilenlere 10 yıl geçmedikçe ve dili öğrenmedikçe seçmen statüsü verilmemesi gerektiğini söyledi.

AP Genel Başkanı Öz’den Kılıçdaroğlu’na destek

Özdağ ve Kurtulmuş’un açıklamalarını sürdürdüğü saatlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AP Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti. Kısa süren görüşmenin ardından Öz, ATA İttifakı’nın dağıldığını belirtip, Kılıçdaroğlu’na destek olduklarını açıkladı:

“Atatürk çizgisinde bir hareketti. Bunun mimarı Ümit Özdağ ve ikimizdik. İsim babası da bendim. Sinan Oğan Bey'i cumhurbaşkanı adayı olarak birlikte teklif ettik, yüzde 5'te kaldı. Partilerimiz de baraj altı kaldı. Demokrasinin devam etmesi için biz de kararımızı verdik. Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliği ile çıktı.”

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Oğan, istikrarı gerekçe gösterdi: Erdoğan’ı destekleme kararı aldık

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Sinan Oğan, “Türk Milliyetçiliğini ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik. HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik” dedi.

Oğan, sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduklarını, anayasanın değiştirilemez ilkeleri ve Türklük konularında izledikleri siyasetle taktir topladıklarını vurguladı. Oğan, 14 Mayıs’ta seçmenin hem Cumhur, hem de Millet İttifakı’nı “Türk Milleti’nin hassasiyetleri konusunda ciddi biçimde uyardığını” söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün koltuğuna oturacak kişini “terörle arasına mesafe koyamayan” HDP`nin belirlemesine engel olmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bunu başarmak üzere olduğumuzu düşünüyorum.”

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'Tabanımız ve ATA İttifakı bileşenleri ile müzakere yaptık'

Sinan Oğan, ikinci turda alacakları tutumu ise kendi tabanına, destekçilerine ve ATA İttifakı bileşenleri ile müzakere edip karara bağladıklarını belirterek, tutumunu şöyle açıkladı:

“Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar sonucunda ikinci turda Cumhur İttifakının adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan`ı destekleyeceğimi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda sayın Erdoğan`ı desteklemeğe davet ediyorum.”

Özdağ ve Kılıçdaroğlu’ndan tepki

Erdoğan’a destek kararını, tabanı ve ATA İttifakı bileşenleri ile müzakere edip aldıklarını açıklayan Oğan’a ilk tepki Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, sosyal medya hesabından “ Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır” açıklaması yaptı.

Hemen ardından ise Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından isim vermeden Oğan’a tepki gösterdi:

“Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum.”

'Cehennemin kapısını kapayasın diye imza verdim'

Sinan Oğan’ın adaylığı için imza veren eski Ülkü Ocakları Başkanı ve eski MHP Milletvekili Atila Kaya da Oğan’ın kararını eleştirdi.

İmza verdiği için kendisine teşekkür eden Oğan’ın, twitter paylaşımını alıntılayan Kaya, “Ben, ‘cehennemin kapılarını kapayasın’ diye imza vermiştim; “cehenneme odun taşıyasın” diye değil! Arzuladığın ikbali ‘tek adam’ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan; eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir” ifadelerine yer verdi.

Özdağ ne yapacak?

Oğan’ın açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu ile Özdağ akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde görüşme yaptı.

Ancak her iki genel merkez de bu konuda resmi bir duyuru yapmadı.

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Milletvekili Genel Seçimi’nde yüzde 2,23 oy alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kararını Salı günü açıklayacak.

Oğan’a tepki gösteren Özdağ’ın Erdoğan’a destek vermesi beklenmiyor.