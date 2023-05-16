14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’da nasıl bir tablo ortaya çıktı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP ve AKP'nin İstanbul'daki seçim stantları

Yazan, Mahmut Hamsici

Unvan, İstanbul, BBC Türkçe



17 Mayıs 2023 Güncelleme bir saat önce

14 Mayıs seçimlerinde, İstanbul’da oransal olarak iktidar oylarında düşüş yaşanırken muhalefetin oyları arttı.

Yüksek Seçim Kurulu’na göre 11 milyon 367 bin 598 sayısıyla Türkiye'de en fazla seçmen İstanbul'da bulunuyor.

İstanbul 98 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne en fazla vekil gönderen kent.

İstanbul’da 14 Mayıs gecesi ortaya çıkan tabloyu, geçmiş seçimlerle karşılaştırmalı olarak inceledik.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Galata Köprüsü

İstanbul’da Kılıçdaroğlu önde, Erdoğan’ın oyları geriledi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili olarak 16 Nisan 2017’de yapılan referandumda İstanbul’da % 51,35 'Hayır', % 48,65 'Evet' oyu çıkmıştı.

Referandum ardından 24 Haziran 2018'de yapılan ilk seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında % 50 oy almıştı.

Söz konusu seçimlerde muhalefet adaylarından Muharrem İnce % 36,9, Selahattin Demirtaş % 7,2, Meral Akşener % 4,8, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0,2 oy elde etmişti.

31 Mart 2019’da yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu % 48,80; Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım % 48,55 oy almış; yenilenen seçimlerde 23 Haziran’da bu oranlar % 54,20 ve % 44,98 olarak gerçekleşmişti.

14 Mayıs’ta ise henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu % 48,55, Recep Tayyip Erdoğan % 46,69 oy aldı. Sinan Oğan’ın oy oranı ise % 4,51 oldu.

Yani 2018 seçimleriyle kıyaslandığında cumhurbaşkanlığı seçim kulvarında Erdoğan’ın oyları azaldı.

AKP ve MHP’nin oyları azaldı, CHP’ninki yükseldi

Benzer bir durum, milletvekilli seçimleri için de geçerli.

2018’deki milletvekili seçimlerinde kentte % 42,6 oyla 43 milletvekili çıkaran AKP, 14 Mayıs seçimlerinde % 36,03 oy oranına geriledi ve 40 milletvekili elde etti.

MHP de % 8,26'dan % 6,24’e düştü. Parti, 2018’de sekiz milletvekili çıkarırken bu sayı bu seçimde beşe geriledi.

CHP, 2018 seçimlerinde % 26,4 oyla 27 milletvekili çıkarmıştı.

14 Mayıs’ta ise İYİ Parti hariç Millet İttifakı partilerine listesinde yer veren CHP’nin İstanbul’daki oyu % 28,33, milletvekili sayısı 31 oldu.

AKP'de; Süleyman Soylu, Murat Kurum, Numan Kurtulmuş, Özlem Zengin ve Hulki Cevizoğlu İstanbul'dan vekil seçilen isimler arasında yer alıyor.

Oğuz Kaan Salıcı, İlhan Kesici, Türkan Elçi, Gelecek Partili Selim Temurci, Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Deva Partili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul'da CHP listelerinden seçilen milletvekilleri arasında bulunuyor.

İYİ Parti gücünü korudu

İYİ Parti’nin 2018 seçimlerine yakın bir performans gösterdiği görülüyor.

Parti, 24 Haziran seçimlerinde % 8,05 oy ile sekiz milletvekili kazanmıştı.

14 Mayıs’ta ise % 8,07 oy oranına ulaştı ve yine Ankara'ya sekiz vekil gönderdi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 14 mayıs gecesi kutlama yapan AKP ve MHP destekçileri

Yeşil Sol Parti sekiz milletvekili çıkardı

Yeşil Sol Parti, İstanbul’da % 8,18 oyla sekiz milletvekili çıkardı.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, vekil seçilen isimler arasında yer aldı.

2. Bölge'de 3. sıradan aday olan gazeteci Hasan Cemal seçilemedi.

HDP, 24 Haziran seçimlerinde % 12,6 oy almış ve 12 milletvekili çıkarmıştı.

14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük ittifakı içindeki partilerden Yeşil Sol Parti ve TİP, seçimlere İstanbul’un üç seçim bölgesinde de ayrı listelerle girdi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul'daki bir mitingi

TİP altıncı parti oldu, en çok vekili İstanbul’dan kazandı

Seçimlere ilk kez giren Türkiye İşçi Partisi (TİP), en fazla vekili İstanbul’dan çıkardı.

İstanbul’da, Türkiye ortalaması olan % 1,73’lük oyun üzerine çıkan TİP, ulaştığı % 4,04 oy oranıyla, üç ayrı seçim bölgesinden birer milletvekili çıkardı.

Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Genel Başkan Erkan Baş vekil seçildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'dan vekil seçildi.

Yeniden Refah ve HÜDA PAR liderleri İstanbul’dan vekil oldu

Yeniden Refah Partisi de İstanbul’da % 3,26 oy alarak Türkiye ortalamasının üstünde bir oy oranına ulaştı.

Parti kentten, Genel Başkan Fatih Erbakan dahil üç milletvekili çıkardı.

İstanbul 3. Bölge’de AKP listesinden aday olan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da milletvekili seçildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (En soldaki) ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (En sağdaki) İstanbul'dan vekil seçildi.

Kılıçdaroğlu’na en fazla destek, gelir düzeyi en yüksek ilçelerden

İlçe bazlı olarak bakıldığında Kılıçdaroğlu’na desteğin büyük bir bölümünün gelir düzeyi yüksek olan ilçelerden geldiği görülüyor.

Kılıçdaroğlu’na en fazla oy desteği sunan ilçelerden bazıları sırasıyla şöyle: Kadıköy (% 80,58), Beşiktaş (% 80,48), Bakırköy (% 73,52), Adalar (% 72,21), Şişli (% 68,67), Maltepe (% 59,43), Avcılar (% 54,63), Kartal (% 54,39), Beylikdüzü (% 54,48).

Gelir seviyesi düşük ilçeler genelde 'Erdoğan' dedi

Erdoğan’a desteğin önemli bir bölümü ise gelir düzeyi görece daha düşük ilçelerden geldi.

Sultanbeyli, % 65,17 oranıyla Erdoğan’a en çok destek veren ilçe oldu.

Sultanbeyli’yi, yine birçoğu gelir düzeyi skalasında görece aşağılarda yer alan ilçelerden Arnavutköy (% 61,6), Esenler (% 62,15), Sultangazi (% 58,32), Gaziosmanpaşa (% 55,25), Pendik (% 53,44), Başakşehir (% 53,14), Fatih (% 52,84), Beykoz (% 52,07), Ümraniye (% 51,92), Zeytinburnu (% 50,07) takip etti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullandığı Üsküdar'da Kılıçdaroğlu % 49,81, Erdoğan % 45,39 oy aldı.

Üsküdar ve Eyüpsultan'da Kılıçdaroğlu önde

AKP'li belediyeler tarafından yönetilen ve İstanbul’da muhafazakar kesim açısından sembolik önemi bulunan Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde Kılıçdaroğlu önde çıktı.

Eyüpsultan’da Kılıçdaroğlu’nun oyu % 48,48, Erdoğan’ınki % 46,38 oldu.

Üsküdar’da ise Kılıçdaroğlu % 49,81, Erdoğan % 45,39 oy aldı.

2018 seçimlerinde Erdoğan Eyüpsultan'da % 50,8; Üsküdar'da % 48,8 oranında oy elde etmişti.

Erdoğan'ın 2018'de % 51,7 oy aldığı ve belediyesi AKP'de bulunan, kentin sanayi yoğun ilçelerinden Tuzla'da, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na % 47,45, Erdoğan'a % 46,67 oy çıktı.

2018'de Erdoğan'ın % 51'in üstünde oy aldığı ve yine ilçe belediyelerinin AKP'de olduğu Beyoğlu ve Sancaktepe'te ise yakın sonuçlar çıktı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oyları Sancaktepe’de % 48.64’e % 47,06; Beyoğlu’nda % 48,55’e % 47,34 oldu.