Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki propaganda konuşmaları yayınlandı

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Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdogan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun TRT’deki propaganda konuşmaları yayınlandı. Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan konuşmasında muhalefeti 14 Mayıs seçim sonuçlarının acısını depremzedelerden çıkarmaya çalışmakla suçlarken, Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı TRT’de birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlamaya çağırdı, “Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez” dedi.

Konuşmasına seçmenlere 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na verdikleri için teşekkür ederek başlayan Erdoğan, seçmenleri 28 Mayıs'ta da bir kez daha sandığa gitmeye çağırdı, “Hem katılım hem de destek bakımından rekor oranlarla Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya ilan edeceğimiz bir seçim yaşayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Seçimdeki rakibi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ülkenin ve milletin geleceği için söyleyecek herhangi bir sözü olmadığını bu süreçte tüm açıklığıyla gördüklerini” belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sandıktan çıkan mesaj şudur; milletimiz kendi değerlerine saygı duymayan, terör örgütleriyle kol kola yürüyen, bölgesel ve küresel güçlerin dümen suyuna girme sözü veren bir adaya, ülkenin yönetimini teslim etmeyeceğini açıkça söylemiştir.”

Muhalefetin “Meclis'te çoğunluğu kaybedişinin, cumhurbaşkanlığında da açık ara geride kalışının öfkesini, hıncını, acısını, milletimizden ve özellikle de depremzedelerimizden çıkartmaya çalıştığını” savunan Erdoğan, “Kendi milletine hakaret üzerine kurulu böyle bir siyaset dilini reddediyoruz. Hele hele asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde mağdur ve mazlum duruma düşen kardeşlerimize yapılan saygısızlıkları asla kabul edemeyiz" dedi.

Muhalefet ekran önünde ve sosyal medyada insanları kandırmak için yalan söylemekle suçlayan Erdoğan, “Seçim kampanyası boyunca her gün bir başka maskeyle sahneye çıkarak milletimizi kandırabileceklerini sananlara tavsiyemiz, dönüp önce kendilerini sorgulamalarıdır. Parti yöneticisinden medya mensubuna kadar muhalefetin tüm aktörlerinin adeta paçalarından akan kibrin gerisindeki nobranlığı milletimizin takdirine bırakıyoruz” dedi.

Erdoğan, “Pazar günü sandıkta ilk turda yarım kalan işimizi tamamlarken aynı zamanda işte bu çirkinliklerin hesabını da soracağınızdan şüphe duymuyorum” diye konuştu.

85 milyon vatandaşa Türkiye'yi büyütmenin mücadelesiyle dolu yeni bir dönem taahhüt eden Erdoğan, “Gıda başta olmak üzere, insanlarımızın günlük hayatlarına doğrudan etki eden fiyat artışlarının üstesinden yine biz geleceğiz” dedi.

Erdoğan, “Bölgesinde ve dünyada giderek büyüyen bir güç haline gelen Türkiye'yi yaptığımız yatırımlarla her alanda nasıl zirveye taşıdıysak, bugünkü sıkıntıları çözerek, daha da ileriye yine biz götüreceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi: TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’deki propaganda konuşmasında; 28 Mayıs’ta sandıkta halkın Erdoğan’ı ya da kendisini seçeceğini söyleyerek, “Artık sandıkta birbirine taban tabana zıt iki farklı anlayış var” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Tarafsızlığı ile dünyaya ün salmış TRT'den gönüllere taht kurmuş Erdoğan'a sesleniyorum” diyerek, Erdoğan’a ortak programa katılma çağrısı yaptı:

"Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin.”

“Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez” diye konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir.

“10 milyon düzensiz göçmeni, bile isteye vatanımıza sokan kendisidir. Yabancılara, el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını, mülteciye çeviren bırak ev araba almayı, kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir.”