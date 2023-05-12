Eurovision Şarkı Yarışması Cumartesi günü Liverpool'da yapılacak: Hangi ülkeler favori?

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Finale hak kazanan ülkeler Salı ve Perşembe günü yapılan yarı final elemelerinde belli oldu.

İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya yarışmanın bütçesine maddi katkılarından dolayı her yıl olduğu gibi finallere bu yıl da otomatik olarak katılma hakkı kazanıyor.