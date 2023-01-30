Prens Harry ve Meghan Markle saraydan neden ayrıldı?

30 Ocak 2023, 21:39 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın dünya gündemine damga vuran Oprah Winfrey röportajı ve Netflix belgeselinin ardından çift şimdi de bir kitapla konuşuluyor.

Ailesiyle arası son zamanlarda iyi olmayan Prens Harry, “Spare” adıyla basılan kitabında çocukluğundan itibaren yaşadıklarını kaleme aldı.

Annesi Prenses Diana’nın ölümüyle başlayan kitap, İngiliz Kraliyet ailesinin gölgede kalan yaşanmışlıklarına ışık tutuyor.

Prens Harry’nin yazdıklarının en çarpıcı tarafı, bir zamanlar çok yakın olduğu ağabeyi ve tahtın varisi Prens William ile arasının nasıl açıldığına dair anlattıkları…