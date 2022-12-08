Hamile kadınların güneş altında çalışması 'fetüsü olumsuz etkiliyor'

8 Aralık 2022, 15:04 +03 Güncelleme bir saat önce

Naomi Grimley - BBC Küresel Sağlık Muhabiri

Kaynak, LSHTM/LOUISLEESON

Yeni bir araştırmaya göre, aşırı sıcak altında çalışan hamile kadınlarda fetüs olumsuz etkileniyor. Olumsuz etkiler arasında fetüsün nabzının artması ve göbek kordonundan fetüse kan akışının yavaşlaması bulunuyor.

Araştırmacılar, dünya genelinde iklim değişikliği yüzünden sıcaklıklar artarken, hamile kadınların korunması için daha etkin müdahalelerde bulunulması çağrısı yaptı.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) tarafından yapılan araştırmada, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya’daki 92 çiftçi incelendi.

Lancet Küresel Sağlık dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, aşırı sıcak altında artan her bir derece sıcaklık, fetüsün üzerindeki baskıyı % 17 artırıyor.

Daha önce, gelişmiş ekonomilerde laboratuvar ortamında yapılar araştırmalarda sıcağın hamile kadınlar üzerindeki etkisi incelenmişti. Bu çalışmanın ise kalkınmakta olan bir ülkedeki gerçek koşullarda yapıla ilk araştırma olduğu düşünülüyor.

Kaynak, LSHTM/LOUISLEESON

Çalışmada, Gambiya’daki Batı Kiang bölgesinde bulunan pirinç tarlalarında, doğrudan güneş altında, günde iki ila sekiz saat arasında çalışan kadınlar incelendi.

Araştırma sırasında kaydedilen en yüksek sıcaklık 45 C olurken, yağmur mevsimindeki yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığı çoğunlukla daha da artırdı.

Hamile kadınlar çalışırken, seyyar ultrason cihazlarıyla fetüslerin nabız seviyesi ölçüldü.

Mesainin başında, ortasında ve gün sonunda fetüslerin nabızları kayda geçirildi.

Bebek bekleyen kadınlarda ayrıca sıcak nedeniyle oluşabilecek baş ağrısı, halsizlik ve mide bulantısı gibi belirtiler takip edildi.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Ana Bonell, alan çalışmalarında % 33 oranında fetüs üzerinde baskı tespit ettiklerini söyledi.

Bonell, “Fetüslerin sıcak stresinden etkilendiklerini görmek bizi çok şaşırttı. Doğmamış çocuklarda nabzın klinik ortamda olsa kaygı yaratacak düzeyde yükseldiğini tespit ettik. Plasentanın sıcaktan etkilenmesi nedeniyle fetüse kan akışının da etkilendiğini gördük” dedi.

Kaynak, LHSTM/LOUIS LEESON

Dr. Ana Bonell, küresel ısınma nedeniyle bu tespitlerin küresel etkileri olabileceğini de vurguladı:

“Küresel ölçekte kadınların güvenli bir hamilelik geçirmesi açısından bu bulgular önemli. Hava giderek daha da ısınacak ve hamile kadınlar sıcağa maruz kalırsa, bunun erken doğum ve ölü doğum gibi çok ağır etkileri olacağını biliyoruz.

“Umarız bu araştırma, bulguların arkasında nasıl bir mekanizma olduğunu daha net anlamamızı sağlar ve bu aşırı sıcağın etkilerini azaltacak müdahale yöntemleri geliştirmemize yardımcı olur.”

Dr. Bonell ayrıca, aşırı sıcağın fetüsten kan dağıtımını ve annede görülen inflamasyon işaretlerinin fetüsün gelişimini nasıl etkileyebileceği konusunda ek araştırmalar yapılması gerektiğini vurguladı.