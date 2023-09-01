Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kaynak, Getty Images

1 Eylül 2023 Güncelleme 8 saat önce

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu.

Turnuvaya ilk torbadan girdiği için avantajlı olan Fenerbahçe, H grubunda Bulgar liginin şampiyonu Ludogorets, Slovak ekibi Spartak Trnava ve Danimarka ligini geçen sezon ilk sırada bitiren Nordsjælland ile eşleşti.

Beşiktaş ise D grubunda Belçika'dan Club Brugge, 19. haftanın geride kaldığı Norveç liginin lideri Bodø/Glimt ve İsviçre'den Lugano ile karşılaşacak.

Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç programı şöyle:

21 Eylül Perşembe

Fenerbahçe – FC Nordsjælland

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim Perşembe

Beşiktaş - Lugano

Spartak Trnava – Fenerbahçe

26 Ekim Perşembe

Fenerbahçe – Ludogorets

Bodø/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım Perşembe

Beşiktaş - Bodø/Glimt

Ludogorets – Fenerbahçe

30 Kasım Perşembe

Beşiktaş - Club Brugge

Nordsjælland – Fenerbahçe

14 Aralık Perşembe

Fenerbahçe – Spartak Trnava

Lugano - Beşiktaş

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gruplar böyle şekillendi

Beşiktaş’ın rakipleri

D grubuna ilk torbadan giren Club Brugge Belçika’nın en köklü kulüplerinden. 1891’de kurulan takım, maçlarını 29 bin kapasiteli Jan Breydel Stadyumu’nda oynuyor. 18 şampiyonluk ile Belçika ligini en çok kazanan ikinci takım olan Brugge, ülkesini Avrupa kupası finallerinde temsil etmiş tek takım.

1976’da UEFA Kupası’nda Liverpool’a yenilen Brugge, 1978’de de Şampiyonlar Ligi’nin öncülü olan Avrupa Kupası’nda yine aynı takıma kaybetti.

Kulübün bu sezonki en büyük transferi ise Fenerbahçe’nin rakibi Ludogorets’ten 7,9 milyon euroya aldıkları forvet Igor Thiago.

İkinci sırada ise, D grubunda karşılaşacakları Bodø/Glimt’ten 7,75 milyon euroya aldıkları orta saha oyuncusu Hugo Vetslesen var. Teknik direktörleri ise Norveçli Ronny Deila.

Brugge Belçika Ligi’nde maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor. Takımın piyasa değeri 130,45 milyon euro. Bu, 122 milyon euroluk Beşiktaş’a yakın bir miktar. Brugge, UEFA kulüp sıralamasında 36. sırada yer alıyor.

Norveç ekibi Bodø/Glimt ise 1916’da kurulmuş. 55 bin nüfuslu Bodø kentinin takımı, maçlarını 8 bin 300 kişilik Aspmyra Stadyumu’nda oynuyor.

Konferans Ligi’nin ilk düzenlendiği yıl grubunu lider Roma’nın bir puan gerisinde bitiren kuzey ekibi grup sonrası play-offta Celtic’i, son 16 turunda da AZ Alkmaar’ı eledikten sonra çeyrek finalde Roma’ya yenilmişti. Roma o yıl kupayı kaldıran ilk takım olmuştu.

2020 ve 21 yıllarında iki sezon üst üste Norveç ligini kazanan ve geçen sezon da 2. olan sarı siyahlıların müzesinde iki de Norveç Kupası bulunuyor.

Takımın piyasa değeri ise Beşiktaş ve Brugge’ün çok gerisinde, 30 milyon euro civarında. 19. haftayı geride bırakan Norveç Ligi’nde lider olan Bodø/Glimt Avrupa sıralamasında, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-offunda elediği bir diğer Norveç ekibi olan Molde ile aynı puanı paylaşarak 69. sırada bulunuyor.

Gruptaki son takım ise 24 milyon euroluk piyasa değeri olan İsviçre temsilcisi Lugano. Geçen sezonu liginde üçüncü sırada tamamlayan Lugano, bu yıl ise maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor. 1908 yılında kurulan kulüp, maçlarını 6 bin 300 kapasiteli Cornaredo Stadyumu’nda oynuyor.

Takım Avrupa sıralamasında 215. sırada.

Fenerbahçe'nin rakipleri

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fenerbahçe play-off turunda Twente'yi rahat bir şekilde eleyerek gruplara kaldı

Fenerbahçe’nin 2. torbadan çektiği Ludogorets, Bulgaristan Ligi’ne yükseldiği ilk sezon olan 2011-12’den beri bu ligi 12 yıl üst üste kazanarak, ligdeki Sofya ekiplerinin hegemonyasını sonlandırdı.

Bulgaristan’da Türklerin en yoğun yaşadığı ikinci bölge olan Razgrad’ın temsilcisi 40 milyon euroluk piyasa değerine rağmen daha önce Avrupa kupalarında ilerlemeyi başardı.

Geçen sezon Avrupa Ligi’nde grubunu üçüncü tamamlayan Ludogorets, Konferans Ligi grup sonrası play-offlarında Anderlecht’e penaltılarda elendi.

Avrupa sıralamasında 84. olan Ludogorets’in piyasa değeri 40,7 milyon euro.

2013-14 sezonunda ise Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalmayı başarmıştı.

Yeşil beyazlılar maçlarını 10 bin 422 kişilik Huvepharma Arena’da oynuyor.

Gruba 3. torbadan giren Slovak ekibi Spartak Trnava geçen yıl ulusal ligini üçüncü sırada bitirmişti.

1923’te kurulan kızıl siyahlı kulüp, tarihinde Çekoslovak Ligi’ni beş kere, Çekoslovak Kupası’nı ise dört kere kaldırarak Çekoslovakya’nın en başarı takımları arasına girmişti.

Karşılaşmalarını 19 bin 200 kişilik Anton Malatinsky Stadı’nda oynayan Trnava kentinin temsilcisi, Avrupa’da en büyük başarısını 1969’da Avrupa Kupası’nda yarı finale çıkarak yaşamış, Johan Cruyff’lu Ajax’a 3-2 elenerek kupaya veda etmişti.

Takım 1973 ve 74 yıllarında da aynı kupada çeyrek final oynadı.

İlerleyen yıllarda başarılı çizgisinden uzaklaşan Spartan Trnava, Çekoslovakya’nın dağılmasının ardından 1993’te kurulan Slovak Ligi’nin yalnızca bir kere, 2017-18 sezonunda kazandı.

Öte yandan 2018’den bu yana üç Slovak Kupası’nı kaldırmayı başardı.

Piyasa değeri yalnızca 7,25 milyon euro olan Spartak Trnava, Avrupa sıralamasında 231. sırada.

Gruptaki son ekip ise Avrupa sıralamasında 238. sırada bulunan Danimarka temsilcisi Nordsjælland.

Danimarka Ligi’ni geçen yıl ilk sırada bitiren Nordsjælland, buna rağmen şampiyon olamadı. Bunun nedeniyse, Danimarka Ligi'nde şampiyonun play-off'la belirlenmesi.

Bu yıl da 6. haftanın ardından zirvede bulunan Farum kentinin temsilcisi, maçlarını 10 bin 300 kişilik Right to Dream Park’ta oynuyor.

Takımın Avrupa kupalarındaki en büyük başarısıysa 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaktı.

Juventus, Chelsea ve Shakhtar Donetsk ile zor bir gruba denk gelen Danimarka temsilcisi yalnızca evinde Juventus’tan 1 puan alarak grubu sonuncu tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın ulusal liginde bir şampiyonluğu bulunuyor.

BJK ve FB'nin Konferans Ligi karnesi

Sarı Lacivertliler, geçen yıl UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalarak topladığı puanlar sayesinde daha güçsüz rakiplerle eşleşti.

Konferans Ligi’nde ikinci kez yer alan Fenerbahçe, turnuvada ilk kez gruplarda mücadele edecek.

Fenerbahçe daha önce 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi’nden düşerek katıldığı turnuvanın grup sonrası play-offlarında Slavia Prag’a elenmişti.

Bu sezon Konferans Ligi’nde ilk kez yer alacak Beşiktaş ise kurada üçüncü torbada yer aldı.

Siyah Beyazlılar en son iki sezon önce Avrupa kupalarında yer almış, onda da Şampiyonlar Ligi gruplarındaki tüm maçlarını kaybettiği için kulüp puanı toplayamamıştı.

UEFA’nın son 5 yılın performansını dikkate aldığı sıralamasında Fenerbahçe 65., Beşiktaş ise 149. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise dün akşam rövanşını 1-0 kazandığı maçta penaltı atışları sonucu Belçika'nın Genk takımına elenmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Beşiktaş, Dinamo Kiev'i eledikten sonra gruplara kalmayı başardı

Konferans Ligi'nde primler ne kadar?

Grupları ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura çıkacak.

Bu turda Avrupa Ligi’nde gruplarını üçüncü bitiren takımlar da yer alacak. Geçen yıl bu şekilde Lazio, Braga ve Trabzonspor gibi güçlü ekipler Konferans Ligi’ne dahil olmuştu.

Grup ikincileri, Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren ekiplerle bir play-off turu oynadıktan sonra son 16’ya kalırken grup birincileri doğrudan son 16’ya kalacak.

Avrupa kulüp futbol turnuvalarında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin altında üçüncü bir turnuva olarak 2021 yılında yaratılan Konferans Ligi bu yıl üçüncü defa düzenlenecek.

Diğer iki ligin altında yer aldığı için bu turnuvanın gelirleri de diğerlerine göre daha düşük.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in üye federasyonlara gönderdiği mektuba göre grup aşamasına kalan takımlara 2 milyar 940 milyon euro ödeniyor.

Gruplarda her bir galibiyete 500 bin, beraberliğe ise 166 bin euro veriliyor.

Grup birincilerine 650 bin, ikincilerine ise 325 biner euro ek ödeme yapılıyor.

Turnuvanın geri kalanında erişilen aşamalar için ödenen meblağlar ise şöyle:

Grup sonrası play-off: 300 bin euro

Son 16: 600 bin euro

Çeyrek final: 1 milyon euro

Yarı final: 2 milyon euro

Final: 3 milyon euro

Kazanan: 2 milyon euro

Gruplardaki ilk maçlar 21 Eylül’de oynanacak. Grup aşaması 14 Aralık’taki karşılaşmalarla sona erecek.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Turnuvanın finali Ayasofya'da oynanacak

Bu sezonki Konferans Ligi finali, 29 Mayıs 2024’te Atina’da Ayasofya Stadyumu’nda oynanacak.

Adını İstanbul’daki Ayasofya’dan alan stadyumda, AEK maçlarını oynuyor.