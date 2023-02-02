Putin: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

Yazan, Matt Murphy

Unvan, BBC News

bir saat önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, President Putin, Mamayev Kurgan anıtına çiçek bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stalingrad Muharebesi'nin sona ermesinin 80. yılı için yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşını Sovyetlerin Nazi Almanyası'na karşı savaşıyla kıyasladı.

Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları gönderme kararının altını çizen Putin, tarihin tekerrür ettiğini iddia etti, "İnanılmaz ama gerçek. Tekrar Alman Leopard tankları tarafından tehdit ediliyoruz" dedi.

Almanya Ukrayna'ya kendi topraklarını savunması için yardım eden pek çok ülkeden biri.

Rusya askeri güçlerinin bundan yaklaşık bir sene önce Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Batılı ülkeler Kiev hükümetine silah ve yardım göndermeye başladı.

Bugün Volgograd olarak adlandırılan eski Stalingrad şehrinde konuşan Putin, "Rusya'yı savaş alanında yenmeyi umanlar anlamıyor, sanki onlar için Rusya'yla modern bir savaş farklı olacak." dedi ve ekledi:

"Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermiyoruz ancak cevap verecek araçlarımız var ve bu sadece silah ya da silahlı araçla sınırlı değil. Herkes bunu anlamalı."

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da basına "Batı'dan yeni araçlar gelmeye devam ettiği sürece Rusya'nın karşılık verme potansiyelini daha çok değerlendireceğini" söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebesi olan Stalingrad'da 91 bin Alman askerinin teslim olmak zorunda bırakılmasıyla savaşın seyri değişmişti.

Putin, Ukrayna'daki savaşın başından beri, milliyetçi ve Nazilere karşı mücadele verildiğini iddia ediyor.

"Şimdi, maalesef, Nazi ideolojisi modern kılığında, modern görünümünde, tekrar ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor. Bir kez daha kolektif Batı'nın saldırısını geri püskürtmeye zorlanıyoruz" diyen Putin, "inanılmaz ama gerçek" olmakla beraber Rusya'nın tekrar Alman tanklarıyla tehdit edildiğini, Moskova'nın kendisini tehdit eden her ülkeye cevabı olduğunu söyledi.

Volvograd'ın ismi, bir günlük Stalingrad olarak değiştirildi ve bu hafta başında eski Sovyet lider Joseph Stalin'in büstü ortaya çıkarıldı.

1924'ten 1953'teki ölümüne dek Sovyetler Birliği'nin lideri olan Stalin, 1932-33'te Ukrayna'da kıtlık yaşatmakla suçlanıyordu.

Ukraynalılar tarafından Holodomor olarak adlandırılan bu dönemde, tahmini 5 milyon kişi öldü ve olay bu hafta başında Bulgaristan tarafından soykırım olarak tanındı.

Putin aynı zamanda şehrin savunmasına liderlik eden Sovyet mareşalin mezarına çiçek bıraktı ve anma alanını ziyaret etti. Burada savaşta ölen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bu sırada binlerce Volgogradlı, askeri töreni izlemek için şehrin sokaklarına dizildi.

Uçaklar gösteri yaparken modern ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar şehir merkezindeydi. Bazı modern araçlar, Ukrayna savaşının sembolü haline gelen Z harfiyle işaretlenmişti.

Bu sırada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, Batı'nın Ukrayna'ya yardımına karşılık bir "intikam" için hazırlandığını söyledi:

"Rusya şu an güçlerini topluyor. Hepimiz bunu biliyoruz. İntikam almak için bir hazırlık bu, sadece Ukrayna'ya karşı değil, özgür Avrupa'ya ve özgür dünyaya karşı."