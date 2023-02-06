Türkiye'nin batısı kar ve fırtınanın etkisi altında

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Bursa'da yoğun kar yağışı var

19 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken ülkenin batısı da şiddetli hava koşullarının etkisi altında.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 18.00 civarında şiddetli kar yağışının başlayacağını açıkladı. "Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın devam etmesi, Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" yazdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada bugün bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve yarın da İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuzey yönlerden etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

"İstanbul’un Avrupa Yakası’nın batısında yer yer hamleli (80 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış olan yerlerde tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir çınar ağacı yola devrildi. Bir araçta hasar meydana geldi, Ortaköy-Beşiktaş arasındaki Dolmabahçe Caddesi bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çınar ağacı itfaiye ekipleri tarafından kesildikten sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.

DHA'nın aktardığına göre fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İtfaiye ekipleri korkulukları halatlarla bağladı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, İstanbul Beşiktaş'da çınar ağacı fırtına nedeniyle devrildi

Uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılması planlanan 170 seferin iptal edildiğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı paylaşımda, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz" yazdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 20:30'dan itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı olan uçuşlar iptal edilecek olup, 06.02.2023 tarihindeki uçuşlarda yüzde 50 oranında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Bursa karın etkisi altında

Kar yağışı Bursa ve çevresinde etkisini artırdı. DHA'nın haberine göre yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Gece boyunca devam eden kar yağışı sabah şiddetini artırdı, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük 1 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü kent genelinde 465 iş makinesi ve kamyon ile 1305 personelin görev yaptığını açıkladı.

27 Ocak'tan beri kar yağışının devam ettiği Uludağ yolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. DHA'nın aktardığına göre, bazı araçların gün içinde şiddetini arttıran kar nedeniyle kayganlaşan yolda hasarlı kazalara karışması ve kayan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde de kar yağışı etkili oldu.

İzmir'de dün akşam saatlerinde Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle uçtu ve yan sokakta bulunan dört katlı bir binaya isabet etti. Binada ve sokaktaki araçlarda maddi hasar meydana geldi.