CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: İmamoğlu ve Yavaş aynı anda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Belediye Başkanı olmayacak

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19 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yürütmeyeceklerini söyledi.

TV100’de Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programına konuk olan Bülent Kuşoğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bunu yapmayacaklar. Yapmamalılar" dedi.

Kuşoğlu, "Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez. Aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmaları halinde iki belediyeyi de AKP'ye kaptırmış olacaklarını belirten Kuşoğlu, bu konuda Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere göre bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek olmadığını kaydeden Kuşoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklar. 'Belediyelerde yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar" diye konuştu.

Millet İttifakı, 6 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamıştı.

İttifakı oluşturan 6 parti aynı gün Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası'nı da kamuoyuna duyurmuştu.

Yol haritasının 12. ve son maddesinde, "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadesi yer alıyor.