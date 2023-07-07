Erdoğan Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söyledi, Zelensky 'Türkiye'ye minnettarım' dedi

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8 Temmuz 2023, 01:27 +03 Güncelleme bir saat önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de ülkesini işgale başlamasından bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelensky ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü’nde görüştü. Yaklaşık 2,5 saat süren ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, son yıllarda yaşananlara rağmen Türkiye-Ukrayna dostluğunun güçlendiğini, Ukrayna halkının savaşta ülkesinin toprak bütünlüğünü savunduğunu söyledi.

Ukrayna'nın bağımsızlığına desteklerini tüm platformlarda ifade ettiklerini belirten Erdoğan, "Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çaba harcayan ülke olduk" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hak ettiğini söyleyen Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın da uzatılması için çalıştıklarını vurguladı.

"17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun 3 ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi bir gayretin içinde olacağız. Bu konuyu Sayın Putin'le de gündeme getireceğiz. Afrika'daki fakir ülkeler hep buraya bakıyor.

"Ukrayna limanlarındaki 12 geminin durumunu da konuştuk. Bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler. Bunlar Türk gemileri. İş adamlarımız rahatlamış olacaklar. Tahıl koridorundaki süreçle ilgili yapacağımız müşterek çalışmayla netice alacağımızı ümit ediyorum."

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.

Zelensky: Sayın Erdoğan'ın sözleri bizi memnun etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ise Türkiye'yi ziyaret ettiği için çok memnun olduğunu belirtti.

Zelensky, "Türkiye'nin barış planımıza olan desteği için minnettarım. Bu barış planını hayata geçirmek için çalışıyoruz. NATO zirvesini de görüştük. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hak ettiğini söylemesi bizi memnun etti" dedi.

Silahsız insansız hava araçlarını (SİHA) Türkiye'yle birlikte üretme kararı aldıklarını vurgulayan Zelensky, "Rusya'nın devletimize karşı olan saldırganlığından kurtulmak için ülkenize gelen insanlarımıza gösterdiğiniz saygı ve misafirperverliğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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NATO Zirvesi'ne Zelensky de davet edildi

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak. Zirvede en önemli gündem maddeleri, Ukrayna'ya verilecek askeri destek ve İsveç'in üyelik başvurusu olacak. Zirveye, Zelensky de davet edildi.

NATO üyelerinden Türkiye ve Macaristan henüz İsveç'in üyeliğine destek vermiş değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü İstanbul'da yaptığı konuşmada, İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili olarak, ''Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet, NATO'ya nasıl katkı yapabilir?'' demişti.

Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Pazartesi günü Vilnius'ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşecek.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Cuma günü Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in üyelik başvurusuyla ilgili olarak hafta içi yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini ancak "Türkiye ile İsveç arasında hala üzerinde anlaşılamayan konular olduğunu" söylemişti.

Stoıltenberg, Ukrayna'yla ilgili olarak ise "NATO Zirvesi'nde tüm liderlerin, Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını yeniden teyit etmelerini ve Ukrayna'yı bu hedefe nasıl yaklaştıracakları konusunda birleşmelerini bekliyorum" demişti.

İsveç, NATO'ya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali son sonrası Finlandiya'ya birlikte üyelik başvurusu yaptı. Finlandiya, Nisan ayında NATO'nun 31. üyesi oldu.

2008'de Bükreş'te yapılan NATO Zirvesi'nde Ukrayna ve Gürcistan'ın gelecekte ittifaka üye olacakları belirtilmiş ancak tarih verilmemişti.