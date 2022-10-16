B﻿artın'daki maden ocağında hayatını kaybeden işçiler defnediliyor

16 Ekim 2022, 13:59 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Fundanur Öztürk | Amasra/Bartın

Fotoğraf altı yazısı, Ahatlar Köyü halkı, üç madencinin cenazesine katıldı.

Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında hayatını kaybeden maden işçilerinin cenazeleri kaldırılıyor.

İlçede derin bir yas ve öfke hakim.

Dün 21 cenaze defnedilmişti, bugün de ilçenin çeşitli köy ve mahallerinde, peşi sıra selalar okunuyor.

Komşular öğleden önce bir yakının cenazesine, öğleden sonra bir başkasının cenazesine katılıyor.

Ahatlar köyünde hayatını kaybeden madenci Mehmet Bulut’un kardeşi Muammer Bulut, aynı köyde hayatını kaybeden diğer madenci arkadaşı Şaban Yıldırım cenaze aracına nakledilirken, “Seni de mi abimin yanına koydular kardeşim. Hepimizi dağıttılar” diyerek ağlıyor.

Evlerin önünde toplanan kalabalıklar, ailelerin yasını paylaşıyor.

Maden işçileri Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut, Okan Akgül’ün cenazesi Ahatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Her cenaze kapısında benzer şeyler konuşuluyor:

“Başka çareleri yok, yine o madene girmek zorundalar.”

"﻿Emekliliğine bir yıl kalmıştı"

38 yaşındaki Öner Yıldız’ın annesi, Kaleşah Mahallesi’ndeki evinin önünde yakınlarına şunları söyledi:

“Bana bir şey olursa çocuklara bakar mısınız diyordu. O yüzden evini bize yakından aldı. Bilmiyor muydu? Zaten biliyordu bunun olacağını.”

BBC Türkçe’ye konuşan Mehmet Yıldız ise, kardeşinin emekliliğine sadece 1 yılı kaldığını söylüyor.

Fotoğraf altı yazısı, ﻿Nesrin Akkuş ve Sena Yıldırım

“Maden ocağında gaz kokusu olduğunu bir hafta önce söyledi”

Öner Yıldız’ın cenaze evinden, Ahatlar köyündeki Şaban Yıldırım’ın cenazesine gidiyoruz.

Şaban Yıldırım’ın 28 yaşındaki eşi Sena Yıldırım, ikiz bebeklere hamile.

Çocuğunuz var mı diye sorduğumda, “Karnımda, ikizler...” diyerek ağlamaya başlıyor.

Genç çift henüz 1 yıllık evli. Sena Yıldırım’ın annesi Nesrin Akkuş, Şaban Yıldırım’ın bir haftadır maden ocağında bir terslik olduğunu anlattığını söylüyor:

“Maden ocağında gaz kokusu olduğunu, buna önlem olarak madenin temizleneceğini söylüyordu. Temizlediler. Bizim canlarımızı temizlediler.”

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yer altında yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra’da patlamanın yaşandığı maden sahasında koordinasyon merkezinde görüştükten sonra ortak açıklamada bulundu.

Dönmez, yangının kısmi olarak devam ettiğini belirterek “Bugün itibariyle teknik ve güvenlik ekiplerimiz kısmi devam eden yangınla mücadeleye devam ediyor ve o alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasında da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanması için oluşan hasarları tespiti ve bunların yeniden düzenlenmesi gibi işlemler devam edecek. Tabii ki bu işler bitinceye kadar Amasra müessesemizde kömür üretimine de ara veriyoruz” dedi.

Bozdağ tedbirlerin bundan sonra geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini ifade ederek, “İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi, ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin artması nedeniyle sayı 5’e çıkarıldı." dedi: