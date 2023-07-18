Trump: 2020 seçimleri ve Kongre saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmayı bekliyorum

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bir saat önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırı ve 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına itiraz girişimleriyle ilgili federal soruşturma kapsamında gözaltına alınmayı beklediğini söyledi.

Donald Trump, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Pazar gecesi soruşturma yürüten Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı Jack Smith'in kendisini, soruşturmanın hedefi olduğu konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Trump, Büyük Jüri'ye ifade vermesinin istendiğini belirtti.

Smith, medyanın sorularına yanıt vermedi.

Söz konusu iddianame, Trump'ın suç işlediği iddiasıyla hazırlanan üçüncü iddianame olacak.

Smith'in ekibi Haziran ayında sunduğu iddianamede Trump'ı "gizli belgeleri yanlış kullanmakla" suçlamıştı.

Trump ayrıca New York'ta eski porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016 yılında yapılan "sus payı" ödemeleriyle ilgili iş kayıtlarında tahrifat yapmakla suçlanıyor.

Trump'ın bu davada Mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Gizli belgelerle ilgili davanın tarihi ise henüz belirlenmedi.

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında, "6 Ocak'taki Büyük Jüri soruşturmasının HEDEFİ olduğumu belirten ve Büyük Jüri'ye rapor vermem için bana 4 gün gibi çok kısa bir süre tanıyan bir mektup gönderildi" diye yazdı ve "Bu neredeyse her zaman bir Gözaltı ve İddianame anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Jack Smith, Trump'ın geçtiğimiz sonbaharda başkanlık kampanyasını ilan etmesinden kısa bir süre sonra ABD Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından dava avukatı olarak atanmıştı.

Smith ve ekibinin görevi, Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında işlediği suçları soruşturmaktı.

Smith'in 6 Ocak'ta başlattığı soruşturma kapsamında aralarında eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin de bulunduğu onlarca üst düzey Trump yönetimi yetkilisi ve danışmanının yanı sıra, Trump'ın 2020 seçimlerinin sonuçlarını geçersiz saymaları için kendilerine baskı yaptığını söyleyen Devlet yetkilileriyle de görüşmeler yapıldı.