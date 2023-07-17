'Filenin Sultanları' Milletler Ligi'nde şampiyon

FIVB Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı 3-1 kazanıp, şampiyonluğa uzandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

Üçüncü seti de Türkiye 25-19 alıp, setlerde 2-1'e getirdi.

Filenin sultanları, Türkiye saatiyle 01:30'da başlayan maçın son setinde de 25-15 galip gelip, setlerde durumu 3-1 yaptı ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğu kazandı.