K﻿uzey Kore'nin bin kilometre yükseliğe çıkan füzesi Japonya'da paniğe neden oldu

33 dakika önce

I﻿lgın Yorulmaz | Tokyo

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Son on günde Japon Denizi’ne doğru tam beş füze fırlatan Kuzey Kore’nin yaptığı altıncı ve son füze denemesi Japonya’da büyük paniğe neden oldu.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası ve Aomori bölgelerinde alarmlar çalındı, halktan evlerinden çıkmamaları veya sığınaklara gitmeleri istendi. Hızlı trenler, uçaklar ve diğer ulaşım araçları da kısa süreliğine durduruldu.

Yerel saatle 07:22’de atılan ve Japonya’yı aşıp iki dakika sonra Büyük Okyanus’a düşen füze, Kuzey Kore’nin son beş yıldır attığı en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyor. Kuzey Kore en son Eylül 2017’de benzer bir füze fırlatmıştı.

Bilim insanları bu defa atılan füzenin orta menzilli ve Kuzey Kore tarafının, Guam’daki Amerikan üslerini vurabileceğini iddia ettikleri Hwasong-12 olduğunu tahmin ediyor.

Ender olarak Japonya hava sahasının üzerinden geçecek şekilde atılan bu tür füzelerle yapılan denemeler en tehlikelileri.

Bunun nedeni, bu tür denemelerin Kuzey Koreliler için gerçek dünya ile birebir uyuşan denemeler niteliğinde olması ve hava şartları, atmosfere giriş gibi verileri test edebilmeye olanak sağlamaları.

Pyongyang’ın bu son adımının nedeninin, Japonya’ya eski Başbakan Şinzo Abe’nin devlet törenine katılmak için gelen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore’ye de uğrayıp iki Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi ziyaret etmesi olarak gösteriliyor.

Bunun yanı sıra 2018 yılından beri ilk kez 23 Eylül’de ABD donanmasına ait bir uçak gemisinin Güney Kore limanına uğramasının yarattığı durumdan Kuzey Kore’nin pay çıkardığı düşünülüyor.

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Bazı siyaset uzmanları bölgede siyasi ve askeri dengeler değiştikçe Kuzey Kore’nin Japonya’yı tehdit etmesi ve daha fazla sayıda füze fırlatmasının kaçınılmaz olacağından endişe ediyorlar.

Japonya, ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’yi kınayan açıklamalar yaptı.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, bu kez atılan füzenin bin kilometre irtifada seyrettiğini ve menzilinin 4 bin 600 kilometre olduğunu açıkladı.

Göreve gelmesinin birinci yılına denk gelen güne füze haberiyle başlayan Japonya Başbakanı Fumio Kişida ise Kuzey Kore’nin bu girişimini “barbarca ve kabul edilemez” bulduğunu açıklayıp Kuzey Kore’nin uluslararası kamuoyuna açık ve ciddi şekilde meydan okumakta olduğunu öne sürdü.

Güney Kore Başkanı Yoon Suk-yeol ise füze denemesini “vurdumduymazlık” olarak nitelendirip ülkesinin, müttefiklerinin ve uluslararası kamuoyunun gereken yanıtı vereceğini söyledi.

Bu yılın başından beri balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore, ülkede görülen koronavirüs salgınının da etkisiyle son dört aydır denemeler yapmayı bırakmıştı.

Öte yandan Çin Komünist Partisi’nin bu ay gerçekleştireceği olağan kongresi ve Kasım’da yapılacak Amerikan ara seçimleri sırasında Kuzey Kore’nin bir kez daha füze denemesi yapabileceği iddia ediliyor.

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J-Alarmı

Japan Times’a konuşan ve füze denemesi sırasında Hokkaido’nun başkenti Sapporo’da tehlikeye maruz kalan Japonlar Kuzey Kore’ye kızgınlıklarını gizlemiyorlar.

Durdurulan trenlerden birine binip hastanedeki randevusuna yetişmeye çalışan 76 yaşındaki Tadaaki Nagaşima, duyduğu memnuniyetsizliği belirtip “Atılan füzenin trene rötar yaptıracağı aklıma gelmezdi. Kuzey Kore ne yaptığını sanıyor?” diye soruyor.

Japonya’da halk, füze denemesi, deprem ve terör saldırısı gibi tehlikelere karşı “J-Alarmı” denilen ve uydudan gelen sinyallerle çalışan merkezi bir sistemle uyarılıyor.

Halktan dışarı çıkmamaları veya yer altına inmeleri isteniyor. Eğer bu ikisi de mümkün değilse yere yatıp vücutlarının baş bölgesini korumaları öneriliyor.