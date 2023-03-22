İngiltere'de enflasyon 3 aylık düşüşün ardından yeniden yükseldi

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İngiltere'de Şubat ayında yıllık enflasyon 3 aylık düşüşün ardından yeniden yükeldi. Ocak ayında yüzde 10,1 olan enflasyon Şubat ayında 10,4 olarak kaydedildi.

Uzmanlara göre en büyük artış gıda fiyatlarında yaşandı.

Bu artışın en büyük nedeni ülkede geçen ay görülen meyve ve sebze kıtlığıydı.

Geçtiğimiz haftalarda süpermarketlerde meyve ve sebze satışlarını sınırlandıran hükümet, yaşanan tedarik sorunlarının büyük ölçüde Avrupa ve Afrika'daki kötü hava koşullarına bağlı olduğunu söylemişti.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) bunun yanı sıra artan süt, zeytinyağı ve yumurta fiyatlarının da gıda enflasyonunu 1978'den bu yana en yüksek oranı olan yüzde 18,2'ye yükselttiğini belirtti.

Şubat ayında alkol ile kadın ve çocuk giyiminde de fiyatlar yükselmeye devam ederken petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti.

BBC'ye konuşan ONS'in baş ekonomisti Grant Fitzner, Şubat ayında yaşanan sürpriz yükselişin "moral bozucu" olduğunu, ancak uzun vadede görünümün "çok da karamsar olmadığını" söyledi.

Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını açıklaması bekleniyor.

Merkez Bankası, Aralık 2021'den bu yana faizi 10 kez yükseltti.

Şubat ayında da 50 baz puanlık artışla faiz oranı son 14 yılın en yüksek oranı olan yüzde 4'e yükseltti.

Ekonomistler, bankacılık sektörünün istikrarına ilişkin endişeler ışığında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit tutmasını bekliyordu.

Ancak enflasyon açıklamasının ardından büyük çoğunluğu faizin yüzde 4'ün üzerine çıkmasını öngörüyor.

BBC Ekonomi Editörü artışı nasıl yorumluyor?

BBC Ekonomi Editörü Faisal İslam'a göre enflasyon, bu verileri kullanarak hesaplama yapan kurum ve kişiler, piyasalar, İngiltere Merkez Bankası ve enflasyonu yıl sonuna kadar yarıya indirmeyi hedefleyen hükümet için hoş olmayan bir sürpriz.

İngiltere'nin çift haneli Şubat ayı enflasyonu, G7 ülkeleri arasındaki en yüksek oranı.

Faisal İslam, enflasyon verisinin İngiltere'de artan gıda fiyatlarından etkilenen tüketiciler için şaşırtıcı olmadığını söylüyor.

Enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlamasıyla enflasyonun önümüzdeki dönemde düşeceğini söyleyen İslam, bu sürecin beklenenden daha zor olmasını öngörüyor.

İslam aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının da enflasyon açıklamasının ardından zorlaşacağını belirtiyor.

İslam, "İngiltere Merkez Bankası ile Amerikan Merkez Bankası Fed, inatçı enflasyon ve küresel finansal istikrara ilişkin korkuları dengelemeye çalışacak. Bu dengeleme işi şimdi daha da zorlaştı" diyor.

Hükümet yetkilileri ile uzmanlar ne diyor?

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, bir süredir düşen enflasyon oranlarının "kaçınılmaz olmadığını" söyleyerek İngiltere'deki ailelere yıllık ortalama 3 bin 300 sterlin yardım yapılacağını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin maliyeden sorumlu kıdemli üyesi Rachel Reeves ise ülke ekonomisinin, 13 yıl önce Muhafazakar Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana olması gerektiği gibi işlemediğini söyledi.

AJ Bell'in Yatırım Direktörü Russ Mould ise Şubat ayı enflasyonunun İngiltere Merkez Bankası için "neredeyse olabilecek en kötü haber" olduğunu söyledi.

Mould, "Banka'nın iki temel görevi var, bunlar finansal istikrarı korumak ve enflasyonu kontrol altında tutmak" dedi ve ekledi: