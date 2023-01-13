Papa karşıtı isimsiz bildiriyi, bu hafta ölen Kardinal Pell'in yazdığı ortaya çıktı

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Vatikan



bir saat önce

Kaynak, VATIKAN

Vatikan’ın en güçlü isimlerinden biriyken cinsel istismar suçlamasıyla hapis yatan ve geçen Salı günü 81 yaşında hayatını kaybeden Avustralyalı Kardinal George Pell’in, Vatikan lideri Papa Francesco’yu sert şekilde eleştiren isimsiz bir bildirinin sahibi olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl yayımlanan yazıda Papa Francesco’nun yönetimi ‘’felaket’’ olarak nitelendiriliyordu.

İtalya’nın tanınmış Vatikan uzmanı gazetecilerinden Sandro Magister’in blog sitesinde geçen yıl ‘’Demos’’ (halk) imzasıyla bir bildiri yayımlanmıştı.

Bu bildiride Papa Francesco, ‘’İsa’yı (kilisenin) merkezinden çıkarmakla’’ ve Vatikan’ın prestijini düşürmekle suçlanıyordu.

Bildiride, ‘’Her ekolden yorumcular, farklı nedenlerle de olsa bu papalık döneminin birçok açıdan bir facia, bir felaket olduğu konusunda hemfikir’’ deniliyordu.

Reform girişimleriyle muhafazakar kesimin tepkisini çeken Papa Francesco bu yazıda, LGBTQ topluluğuna yaklaşım, kadınlara rahiplik yapma hakkı verilmesi ve boşanmış kişilerin de komünyona kabul edilmesi gibi konulardaki tutumu nedeniyle eleştiriliyordu.

Ayrıca Papa’nın "politik olarak doğru’" adımlar attığı ancak Çin ve Venezuela gibi yerlerde insan haklarına yeterince destek vermediği, Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline karşı da sessiz kaldığı eleştirisi yapılıyordu.

Bildiriyi geçen yıl yayımlayan gazeteci Sandro Magister, Pell’in geçen Salı günü ölmesinin ardından Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bu metnin Avustralyalı Kardinal’e ait olduğunu söyledi.

Pell’in şahsi sekreteri ve Vatikan’dan ise haberle ilgili yorum gelmedi.

'Katolik Kilisesi kendisini bu zehirli kabustan kurtarmalı'

Öte yandan İngiltere’de yayımlanan The Spectator dergisi de geçen Çarşamba günü Kardinal Pell’in imzasıyla ‘’Katolik Kilisesi kendisini bu zehirli kabustan kurtarmalı’’ başlıklı bir makale yayımladı.

Dergiye göre Kardinal Pell ölmeden kısa süre yazdığı makalede, Papa’nın kadın rahipler, kürtaj, eşcinsellik gibi konulardaki kilise öğretileriyle ilgili olarak din görevlisi olmayan kişilerin de görüşüne başvurmasını eleştiriyordu.

Makalede ‘’Bu potpurinin, bu New Age tarzı iyi niyet taşmasının anlamı ne?’’ deniliyor ve bu yaklaşımın kutsal kitaplara uygun olmadığı, patriyarkayı reddettiği belirtiliyordu.

Kardinal Pell, eşcinsel evlilikleri ve kadınları kilise içindeki rolü gibi konularda muhafazakar görüşleriyle bilinen bir isimdi.

Avustralyalı Kardinal, 2014’te Papa Francesco yönetiminde Vatikan’ın maliye bakanlığına denk Ekonomi Sekreteri olarak atanmıştı. Ancak Avustralya’da görev yaptığı döneme dair çocuk tacizi suçlamaları yöneltilince bu görevden alınmıştı.

2018’de çocuklara yönelik cinsel istismardan suçlu bulunan Pell bir yıldan uzun süre hapiste kaldıktan sonra hakkındaki mahkumiyet kararı üst mahkeme tarafından bozulmuş ve serbest bırakılmıştı. Pell, bu suçlamayla hapis yatan en üst düzey Vatikan yetkilisi olmuştu.