British Museum'da kayıp, çalıntı ve hasarlı eserler ihbarıyla bir kişi işten atıldı, polis soruşturma başlattı

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11 dakika önce

Dünyanın ve İngiltere’nin en büyük müzelerinden biri olan British Museum, saymanların bazı eserlerin “kaybolduğunu, çalındığını ya da zarar gördüğünü” bildirmesinden sonra bir çalışanını işten attı. Polis de soruşturma başlattı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, en büyük turist çekim merkezlerinden biri olan müzeden kaybolan eserler arasında altın, mücevherat, yarı değerli taşlar bulunduğu bildirildi.

Müze, eserlerin büyük çoğunluğunun depolarda saklandığını söyledi.

Müze Müdürü Hartwig Fisher, “müzenin eserlerin geri alınması için elinden geleni yapacağını” belirtti.

Fisher ayrıca “Bu çok nadir bir olay. Bakımımız altındaki eserlerin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı söylerken, bütün çalışma arkadaşlarım adına konuştuğumu biliyorum” dedi.

Müze Müdürü, güvenliği sıkılaştırdıklarını, tam olarak neyin kayıp, çalınmış ya da hasar görmüş olduğunu belirleyebilmek için dışarıdan uzmanlarla çalıştıklarını da ekledi.

Müze, işten atılan çalışana karşı da hukuki olarak harekete geçileceğini açıkladı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın Ekonomik Suçlar Birimi olayı araştırıyor, ancak şu ana dek herhangi bir gözaltı olmadı. British Museum da, müze güvenliğini inceleyen bağımsız bir soruşturma başlattı.

M.Ö 15. Yüzyıldan M.S 19 Yüzyıla uzanan eserlerin hiç birinin yakın geçmişte sergilenmediği ve öncelikli olarak akademik ve araştırma değerleri açısından tutulmadığını açıkladı.

PA Haber Ajansı, eserlerin 2023 öncesi, kayda değer uzunlukta bir sürede alındığını belirtti.

Müzedeki bağımsız araştırma, eski Vakıf Üyesi Nigel Boardman ve Polis Amiri Lucy D’Orsi tarafından yapılacak.

Araştırma sonucu gelecekteki güvenlik düzenlemeleri konusunda tavsiyeler verilecek.

British Museum’u her yıl altı milyon kişi ziyaret ediyor.

Müzenin koleksiyonunda, iki milyon yıllık tarihe uzanan ve altı kıtadan toplanan eserler bulunuyor.