İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Nükleer bomba üretme kapasitemiz var ama böyle bir planımız yok

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52 dakika önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer bomba üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak böyle bir planları bulunmadığını söyledi.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in üst düzey danışmanlarından Kemar Harazi de yaklaşık iki hafta önce benzer bir açıklama yapmış, “İran nükleer bomba yapabilecek teknik kapasiteye sahip. Ama İran’ın böyle bir kararı yok” demişti.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre İslami de açıklamasında “Harazi’nin söz ettiği gibi İran atom bombası üretebilecek teknik kapasiteye sahiptir. Ama gündemimize böyle bir program yok” diye konuştu.

İranlı üst düzey yetkililer, nadiren böyle açıklamalar yapıyor ve bu durum Tahran’ın nükleer programına şüpheyle yaklaşan Batılı ülkelerin kaygılarını artırıyor.

2015’te BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin)

ve Almanya ile İran arasında Viyana’da imzalanan anlaşma uyarınca, Tahran ambargoların kaldırılması karşılığında nükleer programını sınırlamayı kabul etmişti.

Fakat 2018’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan çekilmiş, Washington İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

İran nükleer programının elektrik enerjisi üretme amaçlı olduğunu söylüyor. Batılı güçler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Tahran’ın bu söylemini ikna edici bulmuyor.

Batılı yetkililer, Tahran’ın nükleer programının geri dönülemez bir noktaya ulaşmadan önce Viyana anlaşmasına yeniden işlerlik kazandırılması gerektiğini söylüyor.

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Batılı ülkeler, İran’ın nükleer bomba yapmaya yetecek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum miktarına ne kadar sürede sahip olacağını anlamaya çalışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, İran’ın “haftalar içinde” bu miktara ulaşabileceğini söylemişti. ABD de Viyana anlaşmasının yürürlükte olduğu dönemde bu süreyi bir yıl olarak öngörmüştü.

Bununla birlikte Grossi, yeterli miktarda malzemeye sahip olmasının İran’ın nükleer bomba yapabileceği anlamına gelmediğini söylemişti.

UAEK, Mayıs’ta yayımlanan raporunda İran’ın yüzde 60 saflık derecesine kadar zenginleştirilmiş 43,1 kilogram uranyumu olduğunu belirtmişti.