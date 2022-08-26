Trump'ın evindeki arama: FBI'ın gizli belgeler bulmaya çalıştığı açıklandı

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Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde yaptığı arama için sunulan arama emri başvurusu talebi kısmen kamuoyuna açıklandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürüyen soruşturma gerekçe gösterilerek, önemli ölçüde karartılan başvuruda, ABD'nin ulusal güvenliğiyle ilgili hassas belgelerin Trump'ın Florida'daki evinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu kaydedildi.

FBI ajanlarının, geçtiğimiz aylarda Ulusal Arşiv'e teslim edilen belgelerde Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA ve Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'e istihbaratı içerebilecek hassas kayıtlar bulduğu ifade ediliyor.

Bazı belgelerde, kimliklerinin açık edilmesi halinde yaşamları riske girebilecek yabancı ülkelerdeki casuslar hakkında bilgi bulunabileceği, diğerlerinde de terör ve casusluk şüphesiyle toplanan istihbarat bulunduğu kaydediliyor.

Arama emri talebinin karartılmayan bir bölümünde Washington'da çalışan bir FBI ajanı, "Konutta, kanıt, kaçak malzeme, suçtan kazanılanlar ve yasadışı bir şekilde elde tutulan diğer unsurların bulunacağına dair makul şüphe var" diyor.

Yargıça sunulan arama talebinde, Trump'ın başkanlıktan ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'dan aldığı 15 kutu belgenin 14'ünde gizli bilgiler olduğu vurgulandı. Bu kutulardaki 25 belgede "çok gizli" ibaresi bulunduğu kaydediliyor.

İddiaları reddeden Trump ise, arama emrini onaylayan yargıca bir evine "baskına" izen vermekle suçluyor ve elindeki belgelerle ilgili soruşturmada işbirliği yaptığını savunuyor.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.