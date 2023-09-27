Victor Osimhen, 'alaycı’ TikTok videosu nedeniyle kulübü Napoli'ye dava açabilir

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

27 Eylül 2023, 15:23 +03 Güncelleme 49 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A’da geçen yılın şampiyonu Napoli, yıldız oyuncularından Victor Osimhen ile dalga geçilen bir videoyu sosyal medyada yayımladı. Osimhen'in menajeri kulübü dava açmakla tehdit etti.

Napoli'nin TikTok hesabında paylaşılan videoda, Pazar günü Bologna ile oynanan maçta Osimhen’in kaçırdığı penaltı görülüyor. Osimhen, çok ince ve hızlandırılmış bir şekilde seslendirilerek ‘’Bana penaltı ver lütfen!’’ diye bağırmış gibi gösteriliyor.

Daha sonra silinen video üzerine 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Instagram hesabından Napoli formasıyla görüldüğü paylaşımlarını sildi.

Osimhen’in menajeri Roberto Calenda da dün akşam bir açıklama yaparak, "Napoli'nin TikTok resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video kamuya açık şekilde yayımlandı ve ardından, biraz geç kalındıktan sonra silindi" dedi.

Menajeri, Osimhen’in son dönemde medyatik yargılamalara ve yalan haberlere maruz kaldığını, Napoli’nin bu paylaşımının da bu muameleye ek olarak oyuncuya ciddi zarar verdiğini belirtti. Calenda, "Osimhen’i korumak için yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Sonradan silinen video nedeniyle sosyal medyada Napoli'ye eleştiriler ve Osimhen’e destek mesajları geldi. Napoli'yi ırkçılıkla suçlayan çok sayıda mesaj yayımlandı.

Öte yandan, Osimhen’in Instagram hesabındaki eski paylaşımlarının altına, Napoli taraftarı oldukları anlaşılan bazı kullanıcılar "Abartıyorsun" gibi eleştirel mesajlar da yazdı.

26 golle Serie A’da gol kralı olmuştu

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un internet sitesindeki haberde, yaşanan kriz nedeniyle Napolili taraftarlar Osimhen’e tepki gösterdi. Özellikle Milano takımları AC Milan ve Inter Milan destekçilerinin oyuncuyu takımlarına davet ettiğini vurguladı. Gazete, "Osimhen ile Napoli arasındaki olası bir anlaşmazlığın, oyuncuya bir sonraki transfer döneminde kaçırılmayacak bir fırsat sunacağı açık" diye yazdı.

Napoli, Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Osimhen'i, 2020’de Fransa'nın Lille takımına 81,3 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Bu, Napoli'nin, tarihinde bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis ücretiydi.

Napoli’nin geçen sezon 33 yıl sonra Seria A şampiyonu olmasında Osimhen de büyük pay sahibiydi. Osimhen geçen sezon 26 golle Serie A’da gol kralı olmuştu.

Kulübün yeni teknik direktörü Rudi Garcia ile Osimhen arasında son dönemde gerilim yaşandığı iddia ediliyordu.