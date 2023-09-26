CHP'de Olağan Kurultay 4-5 Kasım'da: Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nde hangi mesajları verdi, değişimcilerin eleştirileri ne oldu?

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, CHP Parti Meclisi

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



26 Eylül 2023, 20:00 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde (PM), 38. Olağan Kurultay'ın 4-5 Kasım'da, Tüzük Kurultayı'nın da 25-26 Kasım’da yapılması kararlaştırıldı.

Genel Merkez ekibi ile adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel’e destek veren değişimciler arasında zaman zaman gerilimin yükseldiği toplantıda, “il kongrelerine müdahale” tartışması yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için yarışacak olan Cemal Canpolat ve Özgür Çelik’e “eşit mesafede” olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “İl başkanlığını hangi aday kazanırsa kazansın, Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı yapacağım’ demeli” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, toplantının başında yaptığı kısa konuşmada ise İzmir ve Afyonkarahisar’ın da aralarında bulunduğu bazı il kongrelerinde yaşanan kavga görüntülerinin doğru olmadığını vurguladı.

Değişimcilerden eleştiri: Belediye başkanları kongrelere müdahale ediyor

Toplantıda en önemli tartışma konusu ise il kongrelerine müdahale iddiasıydı.

Bazı PM üyeleri, genel merkezin kongrelere gözlemci göndermesini eleştirdi. Bazıları da belediye başkanlarının, genel merkez lehine il kongrelerine müdahale ettiğini savundu.

Bu kapsamda değişimciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın il kongresine katılmasına tepki gösterdi.

Genel Merkez ekibi ise kongrelere milletvekilleri, parti yöneticilerinin veya belediye başkanlarının kongrelere katılmasının doğal olduğunu belirterek, değişimcilerin de bazı ilçe kongrelerine müdahale ettiği görüşünü dile getirdi.

Bu tartışmalar sırasında zaman zaman gerilim arttı.

Değişimcilere destek veren CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise Kılıçdaroğlu’nu, Sivas Divriği Kongresi'ne müdahale etmekle suçladı.

'Genel Başkan ilçe kongresine müdahale edecek kadar alçalmaz'

Eleştirileri yanıtlayan Kılıçdaroğlu ise kendisinin hiçbir kongreye müdahale etmediğini ve etmesinin de söz konusu olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ben ne bilirim Divriği Kongresi'ni. CHP’nin Genel Başkanı, ilçe kongrelerine müdahale edecek kadar alçalmaz” görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Kongresi’nde il başkanlığı için yarışmaya hazırlanan Özgür Çelik ile Cemal Canpolat’a da eşit mesafede olduğunu belirtti.

CHP lideri, “Ben iki adayı çağırdım. İkisiyle de fotoğraf çektirdim, aynı metni paylaşmalarını rica ettim” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığını hangi aday kazanırsa kazansın, yeni il başkanının "Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı yapacağım” demesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak, DHA

Genel Merkezciler: Özgür Özel, grup başkanlığını bırakmalı

Toplantıda bir başka tartışma konusu ise genel başkan adaylığını ilan eden Özgür Özel’in grup başkanlığı görevini bırakmaması oldu.

Bazı üyeler, geçmişte genel başkanlık yarışına giren isimlerin parti görevlerini bıraktığın anımsatarak, Özel’in de grup başkanlığı görevini bırakması gerektiğini savundu.

Toplantıda, değişimciler, seçimin kaybedilmesinin nedenlerine ilişkin eleştirilerini de dile getirdi.

Bazı PM üyeleri, başka Grup Başkanı Özgür Özel olmak üzere, birçok ismin 10-12 yıl boyunca genel başkanın yanında olduğunu anımsatarak, “Seçim sürecinde bütün kararları birlikte aldınız. Şimdi bütün faturayı Genel Başkan’a mı keseceksiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu: Seçimden bir gün sonra değişim çağrısı yanlıştı

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu ise “Hatamız olmadı demiyorum. Ancak hiçbir yerde, kurulda tartışılmadan, seçimden bir gün sonra değişim çağrısı yapılması doğru değildi” ifadelerini kullandı.

Parti içi tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin iç tartışmalardan çıkması gerektiğini belirterek, “parti içi meseleleri tartışmaktan, Türkiye’nin meselelerini konuşulamadığına” vurgu yaptığı belirtildi.

Toplantıda değişimciler, genel merkeze destek veren bazı isimlerin kendilerine yönelik sert, kırıcı bir üslup takınmasından şikayet etti. Her iki taraf da, kongre sürecinde üsluba dikkat edilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Grup Başkanvekili Köksal’ın disipline sevk istemi kabul görmedi

PM toplantısı öncesi, değişimcilerin Ankara İl Kongresi’nde, parti yönetiminde de yer alan bazı milletvekillerine yönelik, “Bu adamlara bu partide bir daha siyaset yaptırmamamız lazım” dediği gerekçesiyle Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un disipline sevkini isteyeceği iddiası yayılmıştı.

Bu konu gündeme gelmedi ancak Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Afyonkarahisar İl Kongresi’nde yaşanan tartışma nedeniyle Grup Başkanvekili ve bu ilin milletvekili olan Burcu Köksal’ı sert bir dille eleştirdi. Baltacı, Köksal'ın disipline sevkini istedi.