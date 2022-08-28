Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü, yetkililer uluslararası yardım çağrısı yaptı

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50 dakika önce

Pakistanlı yetkililer, ülkedeki sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısının 1000'i aştığını belirterek daha fazla uluslararası yardım için çağrıda bulundu.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Haziran ayından bu yana ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi. Ulusal Felaket Yönetimi yetkilileri, sadece dün 119 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC'ye demeç veren İçişleri Bakanı Salman Sufi, milyonlarca kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin yardım fonuna katkıda bulunduğunu belirten bakan, daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sufi, "Pakistan ekonomik sorunlarla mücadele ediyordu; tam bunların üstesinden gelmek üzereyken muson felaketi başladı" dedi.

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Bakan, kalkınma projelerindeki fonların selden etkilenen insanların kullanımına aktarıldığını söyledi.

Türkiye de Pakistan'a insani yardım gönderileceğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'a yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın bu sabah hareket ettiğini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de selden etkilenen bölgeleri ziyaret ettikten sonra "felaketin büyüklüğünün" beklenenden daha ağır olduğunu söyledi.

Sellerden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan güneydeki Sind eyaletinde Ağustos ayı yağış ortalamasının neredeyse sekiz katı yağış düştüğü bildirildi.

Eyaletteki yıkımın boyutları henüz tam olarak belirlenmiş değil, ancak bölge halkı bunu yaşadıkları en büyük felaket olarak tanımlıyor.

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Pakistan'da muson yağmurları döneminde her yıl sel felaketi yaşansa da, bir bölge yetkilisi bu yılki yağmurların şimdiye kadarkilerden daha fazla olduğunu belirtti ve "İncil'deki boyutlarda sel" olarak nitelendirdi.

Larkana şehri yakınlarında binlerce toprak ev sular altında kaldı. Bölgeden bildiren muhabirler, köylerde çaresizce yiyecek arayan insanlardan, birçok çocuğun su kaynaklı hastalıklara yakalandığından söz ediyor.

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Sukkur şehrinin eteğindeki ana caddelerden birine yüzlerce insanın yerleştiği, birçoğunun kentte yardıma ulaşmanın daha kolay olduğu düüncesiyle uzak köylerden yürüyerek geldikleri belirtiliyor.

Başbakan Şerif, 33 milyon insanın sellerden etkilendiğini söyledi. Bu, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i.

Bu yılki sellerin yol açtığı kayıpların, kayıtlara geçen en kötü sel felaketi olarak bilinen 2010-11 selleriyle kıyaslanır düzeyde olduğunu belirten Şerif de ülkeye daha fazla uluslararası yardım için çağrıda bulundu.