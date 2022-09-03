Belçika Hitler propagandası yapan plakalara karşı harekete geçiyor

54 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Belçika'da ayrımcılıkla mücadele eden Fırsat Eşitliği Merkezi (Unia), ülkedeki neo-Nazilerin, Adolf Hitler ve Nazi rejimine göndermede bulunan özel seçilmiş otomobil plakaları ile propaganda yaptıklarını açıkladı.

Federal Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet, bu durumun kendisini "derinden şok ettiğini" belirterek, yasaklanmış özel plakalar listesinin genişletilmesi ve daha sıkılaştırılması talimatı verdi.

Belçika'da otomobil sahipleri, bin euro karşılığında belirledikleri harf ve rakamların yer aldığı istedikleri plakaları alabiliyor.

2020'de yaklaşık 8 bin kişi, geçen yıl da yaklaşık 11 bin 500 kişiselleştirilmiş plaka aldı.

Ülkede son dönemde otomobil sahipleri arasında "HH-88" ve "1-RAS-88" gibi plakalarının yoğun ilgi gördüğü belirlendi.

Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi'ne göre, çoğu kişi için ilk bakışta zararsız gibi görünen bu plakalar aslında Alman faşist lider Adolf Hitler ve Nazi ideolojisine gönderme içeriyor.

Plakalardaki "HH" ifadesi, Nazi selamı "Heil Hitler"e bir gönderme. H, Belçika alfabesinde 8. harf. Plakalardaki "88" de, Heil Hitler kelimesinin baş harfleri olan "HH"yi simgeliyor.

Unia'ya göre, "1-RAS-88" plakaları da, belirli bir ırk üstünlüğünü ima eden "tek ırka" atıfta bulunuyor.

HH ve 88 rakamının genellikle "Heil Hitler" göndermesi için kullanıldığını vurgulayan merkez, "Bu ırkçılık karşıtı yasanın ihlalidir" diyerek, Belçika Ulaştırma Bakanlığı'na başvurdu.

Belçika Araç Kayıt Sistemi'nin (DIV), ırkçı plakalarla ilgili kasıt bulunmadığı yönünde görüş bildirdiğini belirten Fırsat Eşitliği Merkezi, Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet'ten, aşırı sağcı sembol ve göndermeler içeren plakaların yasaklanmasını istedi.

Ulaştırma Bakanı Gilkinet, Belçika medyasına, Nazi propagandası içeren plakalar konusunda "derinden şok olduğunu" söyledi.

Belçikalı bakan, yasaklanmış plakalar listesinin genişletmesi ve daha sıkılaştırılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu tür plakalar halka açık yollara uygun değil. Başvuranların niyetleri ne olursa olsun, bunların önlenmesini sağlamak hükümetin görevidir" dedi.

Verilmiş plakalara karşı adım atmak zor

Ulaştırma Bakanı Gilkinet, plaka kontrol sisteminin yeniden düzenlenmesi talimatını verdi.

Ancak, hali hazırda onaylanmış ve trafiğe çıkmış plakalar konusunda pek bir şey yapılamıyor.

Belçika yasalarına göre, mal sahibiyle dostane bir anlaşmaya varılmadıkça plakalar geri alınamıyor.

Yeni düzenleme, bundan sonra verilecek plakaları kapsayacak.

Belçika Araç Kayıt Sistemi, "AdolfH", "KKK" (Ku Klux Klan), "Police" gibi ifadelerin yer aldığı veya küfür içeren plaka taleplerini doğrudan kara listeye alıyor.