Kraliçe 2. Elizabeth'in çocukları, unutamadıkları anılarını anlattı

Fotoğraf altı yazısı, P﻿renses Anne

44 dakika önce

Kraliçe Elizabeth’in çocukları, anneleriyle geçirdikleri ve unutamadıkları anları BBC’ye anlattı.

Tören öncesi taç giyme pratiği

Kral Charles, annesinin 1953’teki taht giyme töreni öncesi bir anısını paylaştı:

“Küçükken banyodaydım ve içeri annem girdi, taç giyme töreni öncesi tacını giyme alıştırması yapıyordu.

“Bunun gibi fevkalade anları hiçbir zaman unutmayacağım.”

Annesi hükümdar olduğunda Charles üç yaşındaydı.

Şimdi 73 yaşında ve Kral olmadan önce en fazla tecrübe kazanmış hükümdar olarak tarihe geçti.

Fakat annesiyle sohbet etmeyi çok özleyeceğini söyledi:

“Her zaman oradaydı. Hangi konu olursa olsun ona gidip konuşabilirdim. Bu, eksikliğini en çok hissettiğim şeylerden biri olacak.”

Tatil anıları

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe gibi kızı Prenses Anne de ata binmeyi seviyordu

Kraliçe’nin tek kızı Prenses Anne, kamuoyu önünde geçen bir ömürde, baş başa geçen anların çok nadir olduğunu ve genellikle tatillerde bu imkanı bulduklarını anlattı.

BBC’ye konuşan 72 yaşındaki Prenses Anne “O anlarda çok şey yaşıyorduk ve muhtemelen onun da en çok keyif aldığı anlardı. Çünkü o anlarda sevdiği her şey vardı: Kırsal bölgeler, atlar, köpekler, özgürce dolaşmak ve kamuoyunun gözü önünden biraz da olsa uzaklaşmak” dedi.

‘Gözlerine inanamamışlardı’

Kraliçe’nin en genç oğlu Prens Edward, “muhtemelen film prodüksiyon tarihinde en şaşırtıcı an” olarak tanımladığı anı anlattı: Kraliçe 2. Elizabeth’in 2012 Londra Olimpiyat Oyunları için Olimpiyat Stadı’na gelişi ve öncesinde yayımlanan video.

Videoda Kraliçe Elizabeth, ünlü gizli ajan James Bond’u beş defa canlandıran aktör Daniel Craig ile Buckingham Sarayı’nda buluşuyor.

Köpekleriyle birlikte yürüdükten sonra helikoptere biniyor ve sonrasında da atlayarak Olimpiyat Stadı’na giriş yapıyor.

58 yaşındaki Prens Edward o anları şöyle anlattı:

“Daniel Craig, James Bond rolünde Buckingham Sarayı’na girdiğinde herkes Kraliçe’yi kimin oynayacağını merak ediyordu. Ve bir anda gördüler ki aslında Kraliçe kendisini canlandırıyordu.

“İnsanlar gördüklerine inanamadı.

“Bu çok sıra dışı bir andı çünkü fantastik bir mizahi yönü vardı. Ve annem bunu film yayınlanmadan önce kimseyle paylaşmadı, çekim ekibinin dışında kimsenin haberi yoktu.”