Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti

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Yusuf Özkan | Lahey, BBC Türkçe

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ﻿Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua, ABD'nin ardından, "yeni sömürgeci ve müdahaleci bir tavırla ve ülke halkına sürekli hakaret etmekle" suçladığı Hollanda ile de ilişkilerini kesti.

Geçen Cuma günü ABD'nin Managua Büyükelçisi'nin ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıklayan Daniel Ortega hükümeti, Hollanda Büyükelçisi'ni de "istenmeyen kişi" ilan etti.

Nikaragua Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Orta Amerika büyükelçisi Christine Pirenne'nin geçen Perşembe günü Managua'ya yaptığı ziyarette halka, "sanki Nikaragua Hollanda'nın bir kolonisiymiş gibi" hitap ettiği savunuldu.

Açıklamada Hollanda Büyükelçisi'nin tavrının diplomatik teammüllere uygun olmadığı belirtilerek, bu nedenle ilişkilerin derhal kesilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı; "Neo-kolonyal ve emperyalizm yanlısı hükümetin Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden bu saldırısı, bizi karakterize eden onur, haysiyet ve egemen ruh ile savunduğumuz bu önlemi almaya zorluyor" dendi.

Nikaragua hükümeti, bu hafta başında Devlet Başkanı Ortega'ya, "demokrasiyi yeniden inşa etme" çağrısı yapan Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi'ni de istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terketmesini istemişti.

Managua'daki rejimi diktatörlükle suçlayan ABD'nin yeni atadığı Büyükelçi Hugo Rodriguez'in ülkeye girişine de izin verilmedi. Ortega yönetimi, ABD Büyükelçisi'ni "Nikaragua'ya karşı müdahaleci ve saygısız bir tutum sergilemekle" suçluyor.

Hollanda medyasına göre, Nikaragua'nın Lahey ile de diplomatik ilişkileri kesmesi sürpriz değil. Hollanda da, daha önce Nikaragua'daki yönetimi eleştirerek, Ortega yönetiminin diktatörlüğe dönüştüğünü savunmuştu.

Ortega yönetimi. Hollanda tarafından, din, toplanma ve basın özgürlüğüne saygı göstermemekle suçlanıyordu.

Hollanda'nın Nikaragua'ya akredite Büyükelçisi Pirenne, komşu ülke Kosta Rika'nın başkenti San José'den çalışıyor.