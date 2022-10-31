Beyoğlu'nda 212 yıllık Lebon Pastanesi kapandı

Kaynak, DHA

21 dakika önce

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 212 yıldır faaliyet gösteren Lebon Pastanesi, Cumartesi günü kapandı.

M﻿ülk sahibi Karagözyan Vakfı, aylık 42 bin 500 lira olan kira bedelini 10 bin dolara (yaklaşık 185 bin TL) çıkarmıştı.

DHA'ya konuşan pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, "Bu pastane Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi. Temennim markanın devam etmesiydi ama olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım" dedi.

Lebon Pastanesi, İstiklal Caddesi'nde 1810 yılında Edouard Lebon tarafından kurulmuştu.

İsim hakkı 1985 yılında Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alınan pastane faaliyetine devam etmişti.

'Açtığımız davaları kaybettik'

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Abdurrahman Cengiz

Lebon markasının devam etmesini çok istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Abdurrahman Cengiz, pastanenin hikayesini şöyle anlatıyor:

"Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor.

"1972 yıllarında ise kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için iki sene uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. İstanbullulara ve yabancı misafirlere hizmet verdik."

Geçen yıl Kasım ayında 60 bin TL kira bedeli istenmesi nedeniyle kira sözleşmesini yenilemeyen pastane için yargı süreci başlatılmıştı.

Mülk sahibinin 15 yıldır dükkandan çıkmalarını istediğini belirten Cengiz, açtıkları davaları kaybettiklerini söylüyor ve ekliyor:

"Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım dedik, vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık, 29 Ekim Cumartesi günü kapattık.