Yeni Zelanda'da motel yangını: En az 6 kişi öldü

Kaynak, Wellington Belediyesi

46 dakika önce

Yeni Zelanda’da bir motelde çıkan yangında en az altı kişi ölürken, kayıplar da olduğu belirtildi.

Başkent Wellington’da yerel saatle gece yarısından hemen sonra çıkan yangında, binadan onlarca kişi kurtarıldı. Ancak polis bazı kişilerin hala kayıp olduğunu belirtti.

Olaydaki ölü sayısının artabileceğinden kaygı duyuluyor.

İtfaiyecilerin olay yerine geldiklerinde, Loafers Lodge adlı motelin en üst katını alevler içinde buldukları belirtildi.

Kurtarma görevlileri olayı kentin “en kötü kabusu” diye nitelerken, polis binaya girilene dek ölü sayısı konusunda net bir açıklama yapılamayacağını söyledi.

Binanda asbest bulunduğu da belirtilirken, çevrede oturanlara maske takmaları ve pencerelerini kapalı tutmaları talimatı verildi.

Kurtarma görevlileri, binanın yanan çatısından en az beş kişiyi kurtarırken, alevlerden kaçmak üçüncü kattan atlayan bir kişi ağır yaralandı.