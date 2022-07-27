Çin'in Wuhan kentinde 2020'den bu yana ilk defa koronavirüs kısıtlaması uygulanıyor

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31 dakika önce

2020 yılında ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği Çin'in Wuhan kentinde iki yıl sonra tekrar karantina uygulanıyor.

Wuhan'ın Jiangxia bölgesindeki yetkililer, toplam dört kişide semptomsuz koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından neredeyse bir milyon kişiye üç gün boyunca evden çıkma yasağı getirdi.

Dünyanın büyük bir kısmı çeşitli 'Covid'le yaşama' düzenlemeleriyle yaşarken, Çin'de hala çok sert bir 'sıfır Covid' politikası izleniyor.

Wuhan yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada üç gün boyunca devam edecek 'geçici kontrol önlemleri' alındığını belirtti.

Bölgedeki restoranların, barların, sinemaların, ibadet yerlerinin ve çeşitli dükkanların kısa bir süreliğine kapatıldığı ve büyük buluşmaların yasaklandığı bildirildi.

Toplu taşıma servislerinin şimdilik durdurulduğu paylaşıldı ve bölgede yaşayanların acil bir durum olmadığı müddetçe bölgeden ayrılmamaları söylendi.

Jiangxia bölgesinde 'yüksek riskli mahalleler' tespit edildiği ve bu mahallede yaşayanların evden çıkmasının yasaklandığı da aktarıldı.

Çalışmak için iş yerine giden kişilerin ise ev ile ofis arasındaki etkileşimi azaltmak için geçici olarak ofislerinde kalmaları tavsiye edildi.

Yetkililer, bu kısıtlamaların "insanların hareketini sınırlamak, virüsün bulaşmasını engellemek ve 'sıfır Covid'e en kısa sürede ulaşmak" için uygulandığını söyledi.

Sıfır Covid politikası ülke çapında devam ediyor

Çin'in Hubei eyaletinde yer alan ve ulaşım ile endüstri merkezi olarak tanınan Wuhan kenti, 2020 yılında yeni bir gizemli virüsün ortaya çıktığı haberlerinin duyulmasından birkaç hafta sonra dünyanın ilk karantinasını uygulamıştı.

Diğer taraftan salgının başında uyarıda bulunmak isteyen çok sayıda doktorun susturulduğu söylenmişti.

Wuhan'da Ocak 2020'de başlayan karantina uygulaması Haziran'a kadar devam etmiş, kent neredeyse üç ay boyunca dünyanın geri kalanından kopmuştu.

Virüs dünyanın geri kalanında yayılmaya başladığında ise Çin yavaş yavaş kısıtlamalarını kaldırmıştı.

Ancak Omicron varyantının bu yılın başlarında tespit edilmesinin ardından Çin'de tekrar 'sıfır Covid' uygulaması yürürlüğe girdi.

Çin'in diğer bölgelerinde de virüsün bulaşmasını engellemek için birçok endüstride hala çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor.