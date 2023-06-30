ABD'de 17 kişinin öldürüldüğü okulda saldırgana müdahale etmeyen polis beraat etti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Scot Peterson

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ABD'nin Florida eyaletinde 5 yıl önce bir okulda 17 kişinin öldürüldüğü 17 kişinin de yaralandığı saldırı sırasında öğrencileri koruyamadığı gerekçesiyle yargılanan eski polis memuru Scot Peterson beraat etti.

Scot Peterson'a, Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "çocukları ihmal etmek", "bilinçli taksir" ve "yaklan beyanda bulunma" dahil 11 suçlama yöneltilmişti.

60 yaşındaki Peterson yargılandığı davada suçlu bulunsaydı, 97 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktı.

Peterson tüm suçlamalardan aklanması sonrası gözyaşlarını tutamadı.

4 gün süren duruşmada, görgü tanıkları, Peterson'un saldırgan Nikolas Cruz'un okulda çevreye ateş açmasından kısa süre sonra saldırı bölgesine gittiğini ancak müdahale etmek yerine takviye ekiplerin gelmesini beklediğini söylemişlerdi.

ABD yasalarında, bir polis memurunun kendisini gerektiğinde ateş hattına atması ya da bir saldırgan çevreye ateş açarken hayatını riske atması gerektiği yolunda bir hüküm yok.

Bu nedenle savcılar, Peterson'a saldırıyla ilgili olarak başkja suçlamalar yöneltmişlerdi.

Dava da temelde, Peterson'un saldırganı durdurmaya çalışmak için yasal bir yükümlülüğü olup olmadığına ilişkindi.

Peterson kararın açıklanması sonrası gazetecilere, öldürülen öğrencilerin aileleriyle konuşmak istediğini söyledi.

Ancak saldırıda kızı Gina'yı kaybeden Tony Montalto, Peterson'un beraat etmesine tepki gösterdi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tony Montalto

Montalto, "Jürinin sunulan kanıtlara bakıp, nasıl onu suçsuz bulduğunu anlamıyoruz. Jüri üyelerine söyleyebileceğim tek şey şu: Bence çocuklarınızın okulları, evlatlarınızı koruması için onu işe almalı" dedi.

Peterson'un ABD'de, bir okul saldırısı sırasındaki eylemleri nedeniyle yargılanan ilk güvenlik görevlisi olduğu düşünülüyor.

Saldırı sonrası emekliye ayrıldığını duyuran Peterson'un daha sonra görevden alındığı açıklanmıştı.

Lisenin eski öğrencilerinden Nikolas Cruz ise geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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14 Şubat 2018'de düzenlenen saldırı sonrası dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Peterson için "korkak" demişti.