ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin öldürüldüğü okulun polis şefi görevden alındı

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ABD'nin Texas eyaletinde 24 Mayıs'ta 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü Robb İlköğretim Okulu'nun polis şefi Pete Arrendondo görevden alındı. Arrendondo saldırıya etkili şekilde karşılık vermemekle suçlanmıştı.

Pete Arrendondo, Haziran ayından beri izindeydi.

Arredondo'nun avukatları, müvekkillerinin saldırının düzenlendiği sınıfta saldırgan dışında kimsenin olmadığını düşündüğünü söylemişti.

Uvalde bölgesindeki olay, ABD'de son 10 yılda düzenlenen en kanlı okul saldırılarından biriydi ve çok sayıda veli polise tepki göstermişti.

Zira polis silahlı saldırgana ancak saldırıdan 77 dakika sonra müdahale etmişti.

Okul yönetiminin polis memurunun görevinden derhal uzaklaştırılması için harekete geçtiğini açıkladığı oditoryumda tezahüratlar duyuldu.

Çarşamba akşamı toplantının başladığı salonda, dinleyicilerden bazıları "Korkak!" diye bağırdı.

Saldırıdan sağ kurtulan okul öğrencisi Caitlin Gonzalez, Arredondo'ya mesajını,"Rozetinizi teslim edin ve istifa edin" sözleriyle ifade etti.

Toplantıya katılmayan Arredondo'nun avukatları, onu "cesur bir memur" olarak tanımladı ve görevden alınmasını "anayasaya aykırı bir linç" olarak nitelendirdi.

2020'den beri küçük polis teşkilatını yöneten müvekkillerinin, saldırı sırasında sorumlu yetkili rolünü üstlenmediğini söylediler.

Austin American-Statesman gazetesi tarafından bildirilen 17 sayfalık açıklamada, avukatları şu ifadeleri kullandı:

"Amir Arredondo doğru olanı yaptı. Liderlik eksikliği iddiası tamamen yersizdir."

Açıklamada ayrıca, okul bölgesinin müvekkilinin "görevden alınması kararını destekleyen kanıtları oluşturacak" herhangi bir soruşturma yürütmediği de belirtildi.

Uvalde okul yetkililerinin, Arredondo'nun yönetim kurulu toplantısına katılması durumunda silah taşımasına izin vermeyerek güvenliğini riske attığı da söylendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir polis memurunun, kilitli olduğuna inanılan kapıyı elinde AR-15 mermisini durdurabilecek bir kalkan ve çilingir aletleri olmadan açmaya çalışması için acele etmesi gerektiği şikayeti... intiharla eşdeğerdir."

Ancak Haziran ayında yapılan bir soruşturmada sınıfın kapısının kilitli olmadığı ve görevlilerin kapıyı açmaya çalıştığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı öğrenildi.

Eyalet Senatosu duruşmasına katılan Texas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw'un ifadesine göre olay yerinde silahlı saldırganı binaya girdikten üç dakika sonra durdurmaya yetecek kadar polis bulunuyordu.

Polisin saldırıya yanıtını "aptalca bir başarısızlık" olarak nitelendiren McCraw, Arredondo'nun "polislerin hayatlarını çocukların hayatlarının önüne koymaya karar verdiğini" de söyledi.

Katliam mahallinde 90'dan fazla eyalet askeri bulunması McCraw yönetimine de şüpheyle bakılmasına neden oluyor.

Çarşamba günü yapılan toplantıya katılan ebeveynler arasında, saldırıdan sağ kurtulan Chloe Torres'in babası Ruben Torres de vardı.

Amerikan donanmasında eski bir deniz piyadesi olan Torres kızıyla ilgili, "Henüz genç olduğu için bu korkunç olayla başa çıkmakta zorlanıyor" dedi.

ABD'de okullar 6 Eylül'de açılıyor. Okul yetkilileri, dönem başladığında öğrencilerin Robb İlköğretim Okulu'nda eğitim görmeyeceğini bunun yerine Uvalde'deki başka bir noktada geçici sınıflar oluşturulacağını veya sanal eğitim uygulanacağını söyledi.