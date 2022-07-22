IŞİD üyesi eski İrlanda askeri Lisa Smith'e 15 ay hapis cezası

29 dakika önce

Shane Harrison, BBC Dublin Muhabiri

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Smith İrlanda ordusunda askerdi

İrlanda'da IŞİD üyesi olmaktan yargılanan ve Mayıs ayında suçlu bulunan eski İrlanda askeri bugün 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dublin'deki Özel Ceza Mahkemesi 40 yaşındaki Lisa Smith'i, 28 Ekim 2015 ile 1 Aralık 2019 tarihleri arasında IŞİD üyesi olmaktan suçlu bulmuştu.

Mahkeme buna karşılık Smith'i, bir kişiye örgüt yararına para göndermek suretiyle "örgüte mali yardım sağlamak" iddiasından suçsuz buldu.

Yargıç, bir İrlanda vatandaşının ve eski bir İrlanda ordusu mensubunun yabancı bir terör örgütüne hizmet etmesinin çok ciddi bir suç olduğunu söyledi.

Smith'in ne yaptığının farkında olduğuna hiç kuşku olmadığını söyleyen yargıç buna karşılık mahkemenin sanığın "iyi hali" ve Suriye'de karşılaştığı zorluklar ve maruz kaldığı ev içi şiddeti dikkate aldığını kaydetti. Ama bütün bunların o bölgeye gitme kararı yüzünden başına geldiğini de not etti.

'İyi bir anne'

İrlandalı yargıç, Smith'in yaşamının artık değiştiğini ve çok bağlı olduğu kızına çok iyi annelik yaptığını da söyledi ve gelecekte yeniden tehlikeli bir kişi olması ihtimalini görmediğini kaydetti.

Lisa Smith Müslüman olmuş ve Ebu Bekir el Bağdadi'nin bütün Müslümanları IŞİD'e katılma çağrısına uyarak Suriye'ye gitmişti.

Üç hakimli ve jürisiz Özel Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda savunma avukatı, Smith'in akıl sağlığı ve travma sonrası bozukluk sorunları yaşayan hassas ve kırılgan, sakin bir insan olduğunu söylemişti.

Avukatının, cezasını hafifletici sebepleri sıraladığı savunmasını dinlerken, Smith'in ağladığı görülmüştü.

Avukatı Smith'in çocukluk ve aile koşullarının kötülüğünü "beş üzerinden dört" olarak tarif etmiş, sanığın Suriye'de yaptığı evlilikte şiddet ve suistimale maruz kaldığını, heryeri morarana dek dövüldüğünü, burnunun kırıldığını kaydetmişti.