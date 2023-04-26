Ukraynalı gazeteci keskin nişancılarca vurularak öldürüldü, saldırıda İtalyan muhabir yaralandı

Kaynak, LA REPUBBLICA Fotoğraf altı yazısı, Corrado Zunino

2 saat önce

Ukraynalı gazeteci Bogdan Bitik, Herson bölgesinde keskin nişancılarca vurularak öldürüldü. Bitik, İtalyan La Repubblica gazetesi için fixer olarak çalışıyordu.

Saldırıda, La Repubblica muhabiri Corrado Zunino da yaralandı. Zunino, Herson kentinde hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

La Repubblica, Zunino ve Bitik'in, Herson bölgesinde Rus keskin nişancılar olduklarından şüphelenilen kişilerde pusuya düşüürüldüklerini bildirdi. Gazeteden yapılan açıklamada, "Her ikisi üzerinde 'Basın' yazan kurşun geçirmez yelekler giymişti" denildi.

Bölgede Rus keskin nişancıların aktif olmaları nedeniyle Bitik'in cesedi alınamadı.

İtalyan medyasına konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Bitik'in ölümünden Rusların sorumlu olduğunu söyledi. Kuleba, "Ruslar; Rus, İtalyan veya Ukraynalı olmanızı umursamıyor, sadece ateş açıyorlar" dedi.

Rusya'dan ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, son olay öncesi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de işgale başladığı Ukrayna'da 8 gazetecinin öldürüldüğünü, 19 gazetecinin de yaralandğını

Rusya, sadece bir kısmını kontrol ettiği Herson'u geçen yıl Eylül ayında ilhak ettiğini açıklamıştı.

Zunino ve Bitik, Dinyeper Nehri üzerindeki Antonivskyi Köprüsü yakınlarında hedef alındı.

Rus birlikleri Kasım ayında nehrin batı yakasından çekilmiş ve köprüyü havaya uçurmuştu.

Ukrayna birliklerinin nehrin doğusunda mevziler oluşturduğu ve karşı taarruza hazırlandığı bildiriliyor.