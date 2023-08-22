Trump'a Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahale davası: Sosyal medya üzerinden tanık ve diğer sanıkları 'korkutması' yasaklandı

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56 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davada kefalet bedeli ve şartları açıklandı.

Davada Trump için kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlendi.

Trump ve 18 diğer sanığın, eyaletin başkenti Atlanta'daki bir mahkemeye teslim olmak için Cuma günü öğlene kadar süreleri var.

Kefalet dosyasında, Trump'ın tanıkları tehdit etmediği veya korkutmadığı sürece duruşmaya kadar serbest kalabileceği belirtiliyor.

Trump, aralarında şantaj ve yalan beyanların da bulunduğu 13 suçlamayı reddediyor.

Pazartesi günü yayınlanan mahkeme dosyasında, "Sanık, bu davada sanık veya tanık olarak tanıdığı herhangi bir kişiyi korkutacak veya adaletin işleyişini başka şekilde engelleyecek hiçbir eylemde bulunamaz” deniyor.

Kararda, "Yukarıdakiler, sosyal medya paylaşımlarını veya başka bir kişi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden paylaşılmasını da içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak" ifadesine yer veriliyor.

Trump'ın ayrıca yalnızca avukatların huzurunda diğer sanıklarla iletişim kurabileceği kaydedildi.

Trump, geçen hafta Georgia'da açılan dava ile bu yıl dördüncü kez 2020 seçimlerini tersine çevirecek bir girişimde bulunmakla suçlandı.

Pazartesi günü Trump, Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp’i hedef almak için sosyal medyayı kullanmıştı.

Kemp'in 2020 seçimlerinin ardından yapılan bir telefon görüşmesinde, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarına direndiği bildirilmişti.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, ilgili soruşturmayı 2021 yılında başlattı.

İddianamede yer alan isimler, “bilinçli bir şekilde ve isteyerek, seçim sonuçlarını Trump lehine kanuni olmayan şekilde değiştirmeye çalışmakla” suçlanıyor.

İddianamede yer alan kişiler bir ‘suç örgütü’ olarak tanımlanıyor.

2020 seçim gecesine ait olan başka bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak "sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını" istiyordu.

Trump kayıtta, eyaletin Cumhuriyetçi yetkilisine "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" diyor.

Trump ile birlikte suçlananlar arasında, avukatı Rudy Giuliani, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Beyaz Saray avukatı John Eastman da yer alıyor.

Savcı Willis, suçlanan kişilere gönüllü olarak teslim olmak için 25 Ağustos’a kadar süre vermişti.

98 sayfalık iddianamede Donald Trump’a şu suçlamalar yöneltiliyor:

Georgia eyaletinin şantaj yasasını çiğnemek

Bir kamu görevlisini, ettiği yemine aykırı hareket etmeye yöneltmeye çalışmak

Bir kamu görevlisinin yerine geçmeye çalışmak

Evrakta sahtecilik yapmaya çalışmak

Sahte açıklamalar yapmak, belgeler hazırlamak

Trump’ın 2024 seçimleri için çalışan kampanya ofisinden yapılan açıklamada davanın siyasi amaçlarla açıldığı savunulmuştu.

Savcı Willis’in ‘partizan bir demokrat’ olduğu, Trump kampanyasına zarar vermek amacıyla hareket ettiği iddia edilmişti.

Trump ABD tarihinde, ceza davası ile karşı karşıyan kalan ilk eski başkan oldu.

2024 ABD Başkanlık Seçimleri için yeniden aday olacağını açıklayan Trump, şu anda Cumhuriyetçiler arasındaki adaylık yarışını önde götürüyor.

Trump Çarşamba akşamı Cumhuriyetçilerin ilk televizyon münazarasına katılmayacağını söyledi.