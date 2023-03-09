Afganistan'da Taliban'ın atadığı Belh Valisi ofisinde meydana gelen patlamada öldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2021'de Afganistan yönetimi yeniden ele geçiren Taliban ülke genelinde güvenliği sağlayamadı

bir saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin valisi Muhammed Davud Muzammil, ofisinde meydana gelen patlamada öldü. Muzammil, Taliban'ın 2021'de yeniden yönetimi ele geçirmesinden bu yana öldürülen en üst düzey yetkili.

Patlamada en az bir kişinin daha öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Nedeni henüz bilinmeyen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiğine yönelik haberler doğrulanmadı. Eylemi üstlenen olmadı.

Son dönemde Afganistan'da şiddet olaylarında kayda değer azalma olsa da, Taliban yanlısı bazı yetkililere yönelik bir dizi saldırı düzenlendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, valinin "İslam düşmanları tarafından düzenlenen patlamada şehit olduğunu" söyledi.

Muhammed Davud Muzammil, geçmişte Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar eyaletinde valilik yapmıştı.

Muzammil'in görev yaptığı dönemde bölgede IŞİD militanlarına karşı mücadeleye liderlik ettiği belirtiliyor.

Muzammil, Ekim ayında Belh Valisi olarak atanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Taliban yetkilileri Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'te sekiz "isyancı ve insan kaçakçısını" yakalayıp öldürdüklerini iddia etmişti.