Liselere sınıf tekrarının gelmesi planlanıyor

Kaynak, Getty Images

17 Ağustos 2023, 04:11 +03 Güncelleme 59 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselere sınıf tekrarının gelmesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Tekin, okul terkleriyle ilgili sorunlara yönelik mevzuat değişikliğinin yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yapılacağını söyledi.

Tekin, "Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok eleştirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlardı. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı, devamsızlık konusunda af getirilmesinin de artık söz konusu olmayacağını ifade etti.

Bakan Tekin, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz” dedi.

Kaynak, DHA

Deprem bölgesi için 60 günde inşa edilen derslikler

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, deprem bölgesinde halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin barınma gibi ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Tekin, bölgede yıkılan ya da kullanılamaz durumda yaklaşık 11 bin dersliğin bulunduğunu ifade ederek 60 günde inşa edilen yapılarla 400 dersliğin 1 Eylül itibarıyla açılacak durumda olacağını açıkladı.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla yaz aylarında isteğe bağlı telafi programlarının da organize edildiğini sözlerine ekledi.

Bir soru üzerine hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde yıkım ya da güçlendirme kararı verilen okullarla ilgili gerekenin yapılmaya devam ettiğini vurgulayan Tekin, İstanbul'da yeni okul yapılacak arazi bulunmasında güçlük olduğunu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destek sağladığını söyledi.