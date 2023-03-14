Yeşil Sol Parti, HDP'nin parti üzerinden seçime girme ihtimaline nasıl bakıyor?

Kaynak, Yeşil Sol Parti Fotoğraf altı yazısı, İbrahim Akın

Yazan, Günce Akpamuk

Unvan, BBC Türkçe

14 Mart 2023, 16:00 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkındaki kapatma devasıyla ilgili savunmasını 11 Nisan’da yapacak. Parti daha önce B planı olarak seçime Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi (Yeşil Sol Parti) üzerinden girilebileceğini söylemişti.

BBC Türkçe'ye konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçim sath-ı mailine girdiğimizde yargı süreci netleşir ve olumsuz bir karar çıkarsa, bileşenler olarak bu riski almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Akın, "Büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor" diye konuştu.

'Seçime katılma hakkı kazanıldı'

Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:

“Bizim yaklaşık HDP’nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP’den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı.

"Yıllardır HDP içerisinde ortak mücadele yürütüyoruz. Mevcut demokratik koşullar Türkiye’de çok sınırlı olduğu için, siyasi parti yasaları da çok sorunlu olduğu için böyle bir durum oldu. Baraj gerekçesiyle hep beraberdik.

"Yaklaşık iki yıl önce biliyorsunuz seçim yasası değişti. Seçime girme yeterliliği sağlayan her parti ittifak partileriyle ilerleyebiliyordu. Biz de bir çalışma içerisine girdik. Yaklaşık altı yedi ay önce de bitirdik. Şu anda 49-50 ilde örgütlüyüz. Seçim yeterliliğini kazandığımız ilan edildi. Seçime girme yeterliliği sağlamış bir parti durumundayız.

HDP üzerinde bir baskı olduğunu söyleyen Akın, bu partinin "her an kapatılacak kaygısı içerisinde siyaset sahnesinde sürekli kararsız duruma düşürülmeye çalışıldığını" söyledi.

'Bu sopaya boynumuzu uzatmayacağız'

Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde bugüne kadar Yeşil Sol Parti de dahil altı partinin HDP altında temsil edildiğini belirten Akın, "HDP’nin durumu böyle olunca o çalışma içerisinde HDP yerine Yeşil Sol Parti'nin ittifakın parçası olması ve temsiliyetini sağlaması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum" dedi ve ekledi:

"HDP’nin kapatılma davasının seçim sath-ı mailinde istenirse karara dönüşme ihtimali olduğu için ve bunun ciddi bir risk, tehlike olduğunu düşündüğümüzden dolayı, bizim temsiliyetimizi sağlayan HDP yerine, seçime eğer HDP girmezse -ki öyle bir olasılık yüksek- o zaman Yeşil Sol Parti olarak gireceğiz. Dolayısıyla ittifak içerisindeki pozisyonumuzu temsilen bütün bileşenlerimizi kapsayan bir yerde, Yeşil Sol Parti orada olacak.

"Kapatılma davası sürecinde 11 Nisan’da HDP Eş Başkanların savunmalarını alacaklar. Diyelim ki seçim sath-ı mailinde kapatılma kararı verirlerse, ihtimal yüzde 1 bile olsa bu riski göze almak mümkün gözükmüyor.

"Biz bunun hukuki değil politik olarak verilecek bir karar olduğunu düşündüğümüz için, bu iktidarın seçim sırasında yapmayacağı bir şey olmayacağını, her türlü riskin olduğunu düşünüyoruz. Tedbiren kapatılma ihtimali düşük olsa bile bu ihtimal başımızda sopa gibi duruyor. Bu sopaya boynumuzu uzatmayacağız açıkçası."

HDP'li adaylar, Yeşil Sol Parti listelerinde mi yer alacak?

Akın, HDP’li adayların Yeşil Sol Parti listelerinde yer alma ihtimaline dair şöyle konuştu:

“Seçim yasası ittifak olanaklarını veriyor ancak her partinin ayrı ayrı, seçim bölgesinde girdiği adaylıklarıyla sonuç alması gerekiyor. Her partinin kendi aldığı oyla, o bölgeden vekil çıkartma ihtimalini sağlaması gerekiyor.

“Teknik olarak bakıldığında tek partiyle girmenin avantajları var ama dediğimiz gibi biz Emek ve Özgürlük İttifakı’nı da aynı zamanda kurmuş olduğumuz için, doğal olarak o partilerle de müzakere görüşmeleri yapıyoruz.

"Nasıl gireceğimizin kararını da bu hafta içerisinde büyük ölçüde netleştireceğiz ama HDP’nin yerine Yeşil Sol Parti’nin girmesi söz konusu olduğunda, HDP bütün gücüyle Yeşil Sol Parti üzerinden önümüzdeki dönemin seçim çalışmasını yürütecek gibi görünüyor."

Milletvekili listeleri ne durumda?

Oluşturulan komisyonlar tarafından milletvekili listelerinin hazırlandığını açıklayan Akın, “En son tarih 10 Nisan, o zamana kadar bitirilmesi, netleşmesi gerekiyor. Hazırlıklarımız devam ediyor" dedi:

“Yoğunluğumuz şu anda Newroz'la ilgili, yarından itibaren Newroz programı var. Ayın 21’ine kadar hem bu çalışmalar yürütülecek komisyonlar tarafından hem de sahada çalışma yapacağız.

"Deprem bölgesiyle ilgili de 17’sinde bir heyet oluşturarak 40. günü olması nedeniyle oradaki yurttaşlarımızla buluşma faaliyeti içerisinde olacağız. Ondan sonra da Newroz programımız devam edecek. Seçim çalışmaları için artık sıkışmış bir zaman dilimine girdik."

'Meclis'e en güçlü şekilde girmemiz kıymetli'

Kendilerinin Cumhur ve Millet İttifaklarının iki kutuplu sistemin karşısında üçüncü bir kutup olduğunu vurgulayan Akın, "Bizim ana hedefimiz şu andaki mevcut tek adam rejiminin inşa edilmesi karşısında, bunu değiştiren bir pozisyon almak" dedi ve ekledi:

"Ama kendi hedefimiz şu: Biz Türkiye’nin 100 yıllık tarihinin yeni bir döneminin inşa edilebileceğini düşünüyoruz. O bakımdan Emek ve Özgürlük İttifakı'nda; bu ülkedeki bütün mağdurların, sesi duyulmayanın, sözü dinlenmeyenlerin, aynı zamanda onların sözü olabileceğimiz bir şekilde örgütlenmesinde rol alabileceğimizi düşünüyoruz.

"Bu bakımdan Meclis'e en güçlü şekilde girmemiz kıymetli. Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde bulunan bütün güçlerin temsiliyetini sağlayacak bir çalışma yapmak istiyoruz."

'Birinci turda daha fazla uzatmadan bu meseleyi halletmek istiyoruz'

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "mümkün olursa, müzakere sonrası netleşirse ve kriterleri çerçevesinde", Millet İittifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceklerini söyledi, "Biz gelinen aşamada Kılıçdaroğlu’yla bu müzakerenin yapılabilir olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Biz aday çıkartıp ortak bir çalışma yürütecektik ancak deprem sonrası Türkiye’nin ikliminin, konjonktürünün çok değiştiğini düşünüyoruz. İnsanlar bir an önce bu iktidardan kurtulmak istiyor" diye konuşan Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla biz birinci turda daha fazla uzatmadan bu meseleyi halletmek istiyoruz. O nedenle de taleplerimizi ve isteklerimizi biraz geriye çekerek, daha çok müzakere ederek ortaklaşacağımız bir çerçevede Millet İttifakı'nın adayını destekleme eğilimimiz var.