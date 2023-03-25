Vatikan, Parthenon heykellerini Yunanistan’a iade etti

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25 Mart 2023, 12:40 +03 Güncelleme bir saat önce

Övgü Pınar / Roma

Vatikan, Atina’daki antik Parthenon tapınağına ait kalıntıları Yunanistan’a iade etti.

Parthenon tapınağına ait 2500 yıllık bir at başı ile iki insan heykelinin kalıntıları 19. yüzyıldan beri Vatikan koleksiyonundaydı.

Vatikan lideri Papa Francesco geçen Aralık ayında bu eserlerin Yunanistan’a iade edilmesine karar vermişti. Bu kararda, Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasında yakınlaşma arzusunun etkili olduğu belirtiliyor.

Vatikan’ın haber sitesi Vatican News dün bu eserlerin Atina’ya ulaştığını yazdı. Dün Atina’da Yunanistan ve Vatikan’dan yetkililerin katıldığı törende de iki kilise arasındaki diyaloğa vurgu yapıldı ve iade kararı ‘’Yunan halkıyla dini bir dayanışma ve dostluk jesti’’ olarak tanımlandı.

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Habere göre Parthenon kalıntılarını iade etme kararı, Papa Francesco’nun Aralık 2021’de yaptığı Yunanistan gezisinde olgunlaştı.

Dünkü törende Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Ieronymos, ‘’sevgili kardeşimiz’’ dediği Papa Francesco’nun bu adımının "Hıristiyanlar arasındaki kardeşçe ilişkilerin ürettiği meyvelerin somut bir kanıtı’’ olduğunu söyledi. Başpiskopos, bu gibi jestlerle ‘’geçmişe ait yaralar ve travmaların onarıldığını’’ belirtti ve Vatikan’ın eserleri iade kararının başkaları tarafından da tekrarlanmasını diledi.

Yunanistan, Parthenon kalıntılarını diğer ülkelerden geri alabilmek için çaba sarf ediyor. Bu ülkelerden biri olan İtalya geçen yıl bir Parthenon heykeli parçasını Yunanistan’a iade etmişti.

Yunanistan ile İngiltere arasında da halen British Museum’da sergilenen Elgin Mermerleri’nin de iadesi konusundaki ihtilaf sürüyor.

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İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından 1800’lerde İngiltere’ye kaçırılan onlarca Parthenon kalıntısı İngiltere hükümeti tarafından satın alınmış ve Londra’daki British Museum’da sergilenmeye başlamıştı.

Yunanistan’da yayımlanan Ta Nea gazetesi geçen Aralık’ta, British Museum Müdürü George Osborne’un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile iade konusunda gizli görüşmeler yaptığını ve anlaşma için ‘’yol kat edildiğini” bildirmişti.