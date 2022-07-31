Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna limanından ilk tahıl yüklü gemi Pazartesi yola çıkabilir

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49 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna limanından ilk tahıl yüklü geminin Pazartesi günü yola çıkabileceğini söyledi.

Odessa’ya bağlı Çornomorsk limanında 10 tahıl gemisinin demir almaya hazır beklediği kaydediliyor.

Kanal 7 televizyonunda konuşan Sözcü Kalın, "Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detaylar var” ifadeleriyle süreci anlattı.

Kalın Rus ve Ukrayna tarafı ile sürekli temas halinde olunduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, tahıl sevkiyatı anlaşması başarıyla sonuçlanırsa “barış müzakerelerinin başlaması imkansız değil.” değerlendirmesini de yaptı.

BBC’ye konuşan Türk bandıralı Polarnet yük gemisinin kaptanı da, Pazartesi günü yerel saatle 12’de demir almayı beklediğini söyledi.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin bizzat kendisini aradığını söyleyen Yücel Alibeyler, Çornomorsk limanındaki gemilere tahıl yüklenmeye devam ettiğini kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, Cuma günü Altyapı Bakanı ile Çornomorsk limanına geldi.

Ukrayna limanlarında toplam 17 gemiye tahıl yüklendiği, bu gemilerden 10’unun yola çıkmaya hazır olduğu kaydediliyor.

Ukrayna'nın güney kıyılarında hem Ukrayna'nın döşediği mayınlar hem de Rus savaş gemilerinin uyguladığı abluka nedeniyle 20 milyon ton civarında tahıl yaklaşık 6 aydır bekliyor.

Tahıl koridoru anlaşması nasıl imzalandı?

Ukrayna ve Rusya tahılının savaş aylardır Karadeniz'den çıkamaması yüzünden Afrika'da gıda sıkıntısı yaşanıyor, kıtada sekiz bölgede açlık tehlikesi başgösterdi.

Rusya'nın işgalinden önce Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatı dünyadaki toplam buğday ve arpa ihracatının üçte birini oluşturuyordu. Rusya da kendi tahıl ve gübresini ihraç etmeye istekli.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından, Ukrayna ve Rusya, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya 22 Temmuz günü İstanbul'da imza atmışlardı.

Anlaşma, Rusya ve Ukrayna, birbirleriyle bir anlaşmaya imza atmayı kabul etmediği için iki ayrı belgenin imzalanması suretiyle sağlanmıştı.

İki anlaşmanın da adı aynıydı: Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi.

Bunlardan ilki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve BM Genel Sekreteri Guterres tarafından imzalandı.