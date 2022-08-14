Ermenistan'ın başkenti Erivan'da AVM'de patlama meydana geldi, iki kişi öldü
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi.
Reuters, patlamanın binada bulunan havai fişek deposunda olduğunu aktardı.
Ajansın Ermenistan Sağlık Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre patlamada iki kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Yaralanan 22 kişi ise taburcu edildi.
Patlamanın ardından binada yangın meydana geldi.
Olay yerinden çekilen bir video patlamanın ardından hızla yayılan büyük bir duman bulutunu ve o esnada koşuşturan insanları gösteriyor.
Rus haber ajansı TASS ise havai fişeklerin bir süre daha patlamaya devam etmesi nedeniyle itfaiyelerin yangını kontrol altına almakta oldukça zorlandığını belirtti.
Havai fişeklerin patlamasına neyin sebep olduğu ise hala belli değil.