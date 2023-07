Tupac Shakur cinayeti: 27 yıl önceki cinayetin soruşturmasında bir ev arandı

Sahne ismi 2Pac olan Shacur, ilk albümünü 1991’de çıkartmış ve California Love, All Eyez on Me, Changes ve I Ain't Mad at Cha gibi şarkıları hit olmuştu.