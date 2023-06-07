Ukrayna'nın Herson kentinde BBC ekibinin röportajı, bombardıman sesleriyle kesildi
Ukrayna’nın güneyinde Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde yaşayanlarla röportaj yapan BBC ekibi, bombardımana tanıklık etti.
Bölge sakinleri ve BBC ekibi, patlama seslerinin ardından güvenli bir bölgeye gitti. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Herson bölgesinde Kahovka Barajı, düzenlenen bir saldırı sonrası patlamıştı.
Kahovka Hidroelektrik Enerji Santrali, şu anda Rus işgali altında bulunan Yeni Kahovka kentinde.
Kahovka, Sovyetler Birliği döneminde Dinyeper Nehri’nde inşa edilen altı barajdan biri.
Herson kentinin alçak kesimlerinde yaşayanlara, mümkün olduğunca çabuk evlerini terk etmeleri ve yüksek rakımlı yerlere sığınmaları uyarısı yapıldı.
Herson bölgesinin başındaki Oleksandr Prokudin, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, sekiz köyün tamamen sel suları altında kaldığını ve başka köyleri de sel sularının beklendiğini belirtti.