Ukrayna'nın Herson kentinde BBC ekibinin röportajı, bombardıman sesleriyle kesildi

18 dakika önce

Bölge sakinleri ve BBC ekibi, patlama seslerinin ardından güvenli bir bölgeye gitti. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Kahovka, Sovyetler Birliği döneminde Dinyeper Nehri’nde inşa edilen altı barajdan biri.

Herson bölgesinin başındaki Oleksandr Prokudin, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, sekiz köyün tamamen sel suları altında kaldığını ve başka köyleri de sel sularının beklendiğini belirtti.