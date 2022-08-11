Beyrut: Bankadan parasını çekmek isteyen müşteri, çalışanları rehin aldı

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18 dakika önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Federal Bankasına yatırdığı parayı çekmek isteyen silahlı bir adam, bankadakileri rehin aldı.

Lübnan bankaları, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle, nakit çekimine kısıtlamalar getirmişti. Bu nedenle nüfusun dörtte üçü geçinmekte zorlanıyor.

Güvenlik güçleri, kentin batısındaki Hamra mahallesindeki banka şubesine, silahla girdiğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynağı "Banka hesabında blunan 200 bin dolar civarındaki parayı almak istedi. Banka çalışanı reddedince bağırarak yakınlarının hastanede olduğunu söyledi ve sonra silahını çekti" dedi.

Zanlının şubenin giriş kapısını kapatmasından önce bazı müşteriler kaçmayı başardı. Ancak içeride kaç banka çalışanının bulunduğu henüz bilnmiyor.

Zanlının yaşlı bir müşteriyli serbest bıraktığı, müzakerecilerin de olay yerinde olduğu kaydedildi.

Olay sırasında en az iki el ateş edildiği bilgileri de geliyor. Olay yerine ambulanslar da gönderildi, ancak henüz kimsenin tedavi edilmediği duyuruldu.

Bir görgü tanığı, siyah gömlekli, sakallı bir adamın bankanın giriş kapısının ardında iki siville konuştuğunu aktardı. Görgü tanığı "Paramı geri versinler" diye bağırdığını belirtti.

Kaynak, Getty Images

Banka şubesinin önünde toplanan bir kalabalık da "Bankaların hakimiyetine son" sloganları attı.

2019'da başlayan ekonomik kriz nedeniyle, ülkedeki birçok ticari banka müşterilerinin banka hesaplarını dondurdu.

Bankalar çekilebilen aylık Amerikan doları miktarını kısıtlarken, döviz hesaplarından Lübnan lirası çekmek isteyenlerin paralarını, serbest piyasanın çok altında bir orandan bozuyor.