Hollanda, Avrupa Komisyonu'nun çağrısıyla bir bebeğin sığınma merkezinde ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı

26 Ağustos 2022, 13:49 +03 Güncelleme 8 saat önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda’da uzun süredir büyük karmaşanın yaşandığı Ter Apel'deki sığınmacı başvuru merkezinin spor salonunda 3 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Hollanda'dan üç aylık bebeğin ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesini istedi. Komisyon'un çağrısı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkezde dün de, bir erkek sığınmacının kalp krizi nedeniyle öldüğü bildirildi.

Olay, Hollanda’ya gelen mültecilerin ilk başvuru yeri olan Ter Apel sığınma merkezinde acil durum barınağı olarak kullanılan bir spor salonunda meydana geldi.

Ölen bebeğin ebeveynleriyle birlikte hangi ülkelerden Hollanda’ya seyahat ettiği ve ölüm nedeni açıklanmadı.

Aylardır yoğunluk nedeniyle büyük bir kaosun yaşandığı Hollanda Sığınmacı Kabul Kurumu’na (COA) bağlı merkezde dün de bir erkek sığınmacı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Avrupa Komisyonu, bebeğin ölümüyle ilgili olarak Hollanda hükümetine kapsamlı soruşturma açması çağrısı yaptı. Komisyon sözcüsü, ölümle ilgili olarak üzüntülerini açıklarken, "Bu tür trajedileri önlemek için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz" dedi.

Komisyon, Hollanda'daki kabul merkezlerindeki zorlu durumun farkında olduklarını ve bu konuda Lahey yönetimine yardımcı olduklarını bildirdi.

AB yönetimi, üye devletlerin sığınma politikaları hakkında yorum yapmaktan genellikle kaçınıyor. Komisyon ilk kez Ter Apel'deki sorunlara ilişkin Hollanda medyasına yanıt verdi.

Soruşturma başlatıldı

Temsilciler Meclisi’nin, hükümetten acil açıklama istemesinin ardından Sağlık ve Gençlik Müfettişliği ile Adalet ve Güvenlik Müfettişliği soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında tıbbi nedenler, sağlık kontrollerinin daha önce yapılıp yapılmadığı, mevcut bakım ve başvuru merkezinin etrafındaki ve spor salonundaki yaşam koşulları gibi etkenler inceleniyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar da, Ter Apel'de açık havada kalmak zorunda olan sığınmacılara bakım sağlayan bir ekip gönderdi.

Ekip, tıbbi tedavinin yanı sıra yetişkinlere ve çocuklara psikolojik ilk yardım sağlıyor. Uluslararası yardım kuruluşu, ilk kez Hollanda'da bir ekip görevlendirdi.

Çadır yasağı

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Sığınmacı yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 700 kişi geceyi açık havada geçiriyor. Kasabanın, sığınma merkezi dışındaki bölümünün “çadır kente dönüşmesi” üzerine mültecilerin çadır kurmasına izin verilmiyor.

Groningen Eyalet Yönetimi, çadır yasağının güvenlik gerekçesiyle alındığını açıkladı. Yönetime göre, çadırlarda yasaklı maddeler kullanılabiliyor, silahlar veya çalıntı eşyalar saklanabiliyor ve çadır kazıkları çatışmalarda silah olarak kullanılabiliyor.

Apeldoorn Belediyesi, 150 sığınmacı için geçici bir spor salonu tahsis etti. Ancak hala çok sayıda kişi Ter Apel’da geceyi açık havada geçiriyor.

Hükümet, belediyelerden sığınmacılar için yer bulmalarını istedi, ancak yerel halkın protestoları nedeniyle belediyeler adım atmaktan çekiniyor.

Hükümetin, kuzeydeki Albergen kasabasında sığınmacılar için otel ayarlama girişimi sert protestolara yol açtı.

Kasaba halkı günlerce gösteri yaparak bu karara karşı çıktı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Hollanda’daki mevcut koşulları eleştiriyor.